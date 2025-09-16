Війна в Україні закінчиться за 2-3 місяці, якщо ЄС посилить санкції проти покупців нафти РФ, - Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що війна РФ проти України закінчиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить посилені вторинні санкції на країн-покупців російської нафти
Про це повідомило Reuters.
"Я гарантую вам, що якщо Європа введе значні вторинні тарифи на покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 або 90 днів, тому що це відрізає основне джерело доходів Москви", – сказав Бессент.
Водночас він зазначив, що Вашингтон не запроваджуватиме додаткові мита на Китай, аби той не купував російську нафту за умови, якщо ЄС не запровадить свої мита на Пекін, а також Індію.
"Ми очікуємо, що європейці зроблять свою частку зараз, і ми не рухаємося вперед без європейців", – підкреслив американський міністр.
Бессент додав: адміністрація Трампа буде готова до співпраці з європейськими державами для більш жорстких санкцій проти субʼєктів РФ, зокрема компаній "Роснафта" та "Лукойл".
- Напередодні президент США Дональд Трамп назвав санкції ЄС проти РФ недостатньо жорсткими, додавши, що європейські країни купують російську нафту.
