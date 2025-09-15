"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.

"Вони не роблять роботи... Європа – це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тому ми не можемо очікувати, що ми будемо єдиними, хто діятиме на повну силу", – заявив глава Білого дому.

За його словами, європейські санкції проти Москви "недостатньо жорсткі".

"Я готовий ввести санкції, але вони мають посилити санкції, щоб вони відповідали тим, які вводжу я. Я готовий рухатися далі, але вони також повинні. Я думаю, вони це зроблять, але зараз вони лише говорять і не роблять і купують нафту з Росії", – наголосив Трамп.