"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
Президент США Дональд Трамп назвав санкції ЄС проти РФ недостатньо жорсткими, додавши, що європейські країни купують російську нафту
Про це він сказав журналістам, передає Clash Report.
"Вони не роблять роботи... Європа – це мої друзі, але вони купують нафту в Росії. Тому ми не можемо очікувати, що ми будемо єдиними, хто діятиме на повну силу", – заявив глава Білого дому.
За його словами, європейські санкції проти Москви "недостатньо жорсткі".
"Я готовий ввести санкції, але вони мають посилити санкції, щоб вони відповідали тим, які вводжу я. Я готовий рухатися далі, але вони також повинні. Я думаю, вони це зроблять, але зараз вони лише говорять і не роблять і купують нафту з Росії", – наголосив Трамп.
- Водночас Трамп не виключив можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, однак вважає, що організувати такі переговори буде вкрай складно через особисту ворожнечу між двома лідерами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.53
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе