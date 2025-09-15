"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі

Про це він заявив в коментарі телеканалу Fox News.

За словами американського лідера, він має досвід "зупинки семи воєн" і хотів би зупинити війну між Україною та Росією, однак цей процес виявився значно складнішим, ніж очікувалося.

"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - наголосив Трамп.

Трамп також спрогнозував майбутні переговори між Києвом і Москвою, але не уточнив, чи йтиметься про двосторонній, чи тристоронній формат.

"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - підсумував американський президент.