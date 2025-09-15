Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ "Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі

Марія Науменко
15 вересня, 2025 понедiлок
05:47
Світ Зеленський, Путін, Трамп

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, однак вважає, що організувати такі переговори буде вкрай складно через особисту ворожнечу між двома лідерами

Зміст

Про це він заявив в коментарі телеканалу Fox News.

За словами американського лідера, він має досвід "зупинки семи воєн" і хотів би зупинити війну між Україною та Росією, однак цей процес виявився значно складнішим, ніж очікувалося.

"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - наголосив Трамп.

Трамп також спрогнозував майбутні переговори між Києвом і Москвою, але не уточнив, чи йтиметься про двосторонній, чи тристоронній формат.

"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - підсумував американський президент.

  • 12 вересня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес між Росією та Україною наразі перебуває у стані паузи.
Новини
Україна
політика
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
2025, понедiлок
15 вересня
05:16
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 вересня: рух дронів
00:13
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
2025, неділя
14 вересня
23:46
Радослав Сікорський
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
22:22
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 173 бої: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 38 атак
22:14
Ексклюзив
Франція
Пересічні французи підтримують Україну більше, ніж політичні лідери, які б мали їх представляти, - журналістка Лазарева
22:10
вогонь, полум'я, пожежа
Дрони ГУР атакували хімпідприємство у Пермському краї РФ, що за 1600 км від України, - ЗМІ
21:40
Режисер Валентин Васянович з камерою
Фільм-антиутопію Валентина Васяновича "За Перемогу!" відзначили на фестивалі в Торонто
21:39
Майбутній турецький ядерний реактор
Туреччина оголосила конкурс з розробки власних ядерних реакторів
21:30
Ексклюзив
українсько-польський кордон, черги на кордоні
"Має бути якась проста система": волонтер Вантух про ситуацію на кордоні для гумдопомоги
21:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
21:06
Мая Санду
РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду
20:22
Андрій Єрмак
"Наша відповідь – ні": Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню
20:20
Володимир Зеленський
"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
20:18
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Карпати" зіграли в нічию з "Полтавою", "Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Кароль Навроцький з військовими
Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі
19:54
Ексклюзив
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії
19:42
Зеленський
Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
19:20
Ексклюзив
Україна Польща
Я завжди намагаюсь шукати те, що об'єднує українців і поляків, - волонтер Вантух
19:18
Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзиґа": яка причина
19:00
Інтерв’ю
Експосол Польщі в Україні Ціхоцький: Варшава має думати про проміжний статус між війною і миром
19:00
Оновлено
Ремонт пошкодженої вибухом колії на ділянці між Бояркою та Фастовом (Київщина)
Після нічних вибухів й пошкодження колії залізничний рух між Бояркою та Фастовом відновлено
18:54
У віці 46 років помер колишній чемпіон світу з боксу Рікі Гаттон
18:24
Огляд
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
18:22
Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа
18:21
Ексклюзив
Олег Саакян
На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян
18:07
Володимир Путін
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній
17:35
Дональд Туск
Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
17:30
Інтерв’ю
пастор Марк Бернс
Пастор і політик Бернс: Трамп покладе край вбивствам, війна завершиться
17:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"
17:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: в Ніжині - уражено два підприємства, в середмісті впали уламки
16:57
Огляд
Чортків і Сатанів
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
16:50
Умань під час Рош га-Шана
Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
15:43
ракетний комплекс "Сапсан"
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
15:13
Володимир Миколаєнко до та після російськго полону
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні
14:28
на фото Трипільська ТЕС
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
13:53
Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
13:42
Румунія, прапор Румунії
Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного футболу відмовилася грати з Білоруссю
