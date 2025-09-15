"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
Президент США Дональд Трамп не виключив можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, однак вважає, що організувати такі переговори буде вкрай складно через особисту ворожнечу між двома лідерами
Про це він заявив в коментарі телеканалу Fox News.
За словами американського лідера, він має досвід "зупинки семи воєн" і хотів би зупинити війну між Україною та Росією, однак цей процес виявився значно складнішим, ніж очікувалося.
"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони (Путін і Зеленський. - ред.) настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - наголосив Трамп.
Трамп також спрогнозував майбутні переговори між Києвом і Москвою, але не уточнив, чи йтиметься про двосторонній, чи тристоронній формат.
"Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. Путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним", - підсумував американський президент.
- 12 вересня прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес між Росією та Україною наразі перебуває у стані паузи.
