У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговорний процес між Росією та Україною наразі перебуває у стані паузи
Про це пише російська держінформагенція ТАСС.
Водночас, за його словами, канали комунікації між переговорними групами зберігаються.
Пєсков також зазначив, що "не варто надягати рожеві окуляри" та очікувати "блискавичних результатів" від переговорів щодо України.
- Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зазначив, що для того, щоби визрівала готовність лідера Росії зустрітися в прийнятній географії, потрібно продовжувати працювати над збільшенням тиску на Москву.
