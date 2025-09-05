У МЗС України заявили, що Росія продовжує відмовлятися від зустрічі
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий зазначив, що для того, щоби визрівала готовність лідера Росії зустрітися в прийнятній географії, потрібно продовжувати працювати над збільшенням тиску на Москву
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що пропозиція російського диктатора зустрітися в Москві є знаком небажання Росії зустрічатися.
"Пропозиція є несерйозною від самого початку, вона спрямована на блокування зустрічі лідерів. Ми доносимо це до наших партнерів, зокрема й до американської сторони. Росія, на жаль, продовжує відмовлятися від зустрічі. Але той факт, що вони допускають в принципі можливість зустрічі, все-таки є рухом в правильному напрямі", - сказав Тихий.
Представник МЗС наголосив, що потрібна саме зустріч лідерів.
"Тристоронній формат, двосторонній. Будь-яка географія є прийнятною, звісно, не держава-агресор. Учора міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що щонайменше сім країн готові прийняти зустріч лідерів України та Росії, або лідерів України, Росії й інших лідерів. У той час, коли є серйозні пропозиції, лунають якісь ідеї, спрямовані знову на те, щоби просто удавати, нібито Росія до чогось готова. А насправді висувати просто свідомо нереалістичні пропозиції. Адже всі розуміють, що Москва не є прийнятним місцем для зустрічі лідерів", - уточнив речник МЗС.
Тихий переконаний: для того, щоби визрівала готовність лідера Росії зустрітися в прийнятній географії та говорити про те, як завершувати війну, потрібно продовжувати працювати над збільшенням тиску на Москву.
- Раніше речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснив, чому питання гарантій безпеки для України розвʼязується так довго.
- Раніше російський диктатор Володимир Путін запросив Володимира Зеленського до Москви. Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" президенту України у Москві, якщо він приїде на зустріч.
- У МЗС Росії запевнили, що готові розглянути підвищення рівня делегацій для продовження переговорів з Україною у Стамбулі.
- Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому й не потрібен мир.
