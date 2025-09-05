Путін пообіцяв Зеленському "100% безпеку" під час зустрічі в Москві

Про це пише російська пропагандистська держінформагенція ТАСС.

"Ще нещодавно Київ виключав можливості прямих контактів із Москвою, а зараз просить про них", - заявив Путін.

Він каже, що не бачить великого сенсу в прямих контактах із Зеленським, але нібито готовий до них.

Очільник Кремля додав, що "зараз із ключових питань домовитися із Зеленським буде неможливо".

Путін вважає Москву найкращим місцем для зустрічі із Зеленським.

"Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки Зеленському у Москві", - додав російський диктатор.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков озвучив низку заяв Володимира Путіна під час Східного економічного форуму у Владивостоці, повідомляє ТАСС.

За його словами, російський лідер нібито запросив президента України Володимира Зеленського до Москви – "поговорити, а не для капітулювати". При цьому він зазначив, що Кремль "готовий домагатися своїх цілей мирним шляхом, але у разі відсутності такої можливості продовжить спецоперацію".

Серед інших тез Пєскова:

Між російськими та американськими спецслужбами зберігаються канали комунікації.

Путін "високо оцінює зусилля Дональда Трампа" та вважає відносини з ним конструктивними.

У Кремлі "сприймають Трампа саме як президента США", без додаткових оцінок.

В "українському врегулюванні" нібито "видно світло в кінці тунелю", але строки завершення війни передбачити неможливо.

Перемовини Путіна і Трампа, за словами Пєскова, непрості, адже "кожен відстоює інтереси своєї країни".

Відносинам Москви та Вашингтона, як заявив він, завдано серйозного удару, і для "виходу з оцепеніння" потрібен час.

Хоча контакти між Кремлем і Білим домом тривають, вони "ще не призвели до повноцінного відновлення відносин".

Пєсков також підтвердив, що цього року відбудеться послання російського диктатора до Федеральних зборів, однак точна дата наразі не визначена.