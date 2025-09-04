Про це в інтервʼю російському пропагандистському ЗМІ заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

Галузін стверджує, нібито Росія прагне поновити прямі російсько-українські переговори. Він відзначив "позитивну динаміку", яка намітилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 15 серпня.

Заступник голови МЗС Росії заявив, що вони "готові працювати над питанням забезпечення гарантій безпеки Україні, яка має бути неядерною, нейтральною і не входить до жодного військового блоку".

Галузін сказав, що керівництво України "фактично відкинуло необхідність усунення причин конфлікту, а без цього фундаменту реалізовувати решту домовленостей апріорі неможливо".

На останній зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 23 липня ми запропонували сформувати три робочі групи: з політичних, військових та гуманітарних питань. Минуло вже понад місяць, а відповіді так і не надійшло. З жалем констатуємо, що у Києва та його євроспонсорів поки немає бажання шукати мирні розв'язки кризи. Попри це, ми готові продовжувати діалог з Києвом у Стамбулі та відкриті до розгляду питання підвищення рівня наших делегацій", - додав Галузін.