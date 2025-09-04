У МЗС Росії запевнили, що готові розглянути підвищення рівня делегацій для продовження переговорів з Україною у Стамбулі
Заступник голови МЗС РФ заявив, що Україна "фактично відкинула необхідність усунення причин конфлікту, а без цього фундаменту реалізовувати решту домовленостей апріорі неможливо"
Про це в інтервʼю російському пропагандистському ЗМІ заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.
Галузін стверджує, нібито Росія прагне поновити прямі російсько-українські переговори. Він відзначив "позитивну динаміку", яка намітилася після зустрічі російського диктатора Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа 15 серпня.
Заступник голови МЗС Росії заявив, що вони "готові працювати над питанням забезпечення гарантій безпеки Україні, яка має бути неядерною, нейтральною і не входить до жодного військового блоку".
Галузін сказав, що керівництво України "фактично відкинуло необхідність усунення причин конфлікту, а без цього фундаменту реалізовувати решту домовленостей апріорі неможливо".
На останній зустрічі російської та української делегацій у Стамбулі 23 липня ми запропонували сформувати три робочі групи: з політичних, військових та гуманітарних питань. Минуло вже понад місяць, а відповіді так і не надійшло. З жалем констатуємо, що у Києва та його євроспонсорів поки немає бажання шукати мирні розв'язки кризи. Попри це, ми готові продовжувати діалог з Києвом у Стамбулі та відкриті до розгляду питання підвищення рівня наших делегацій", - додав Галузін.
- 3 вересня російський диктатор заявив, що нібито готовий до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, але він має приїхати до Москви.
- Цього ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував провести двосторонню зустріч лідерів України та Росії у Женеві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе