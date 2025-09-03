"Якщо готовий, нехай приїжджає в Москву": Путін запевнив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".

Володимир Путін висловив готовність провести зустріч з Володимиром Зеленським у Москві, і заявив, що буцімто ніколи не відмовлявся від цього.

"Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо ця зустріч добре підготовлена, і буде вести до позитивних результатів... Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає в Москву, така зустріч відбудеться", - сказав він.

Російський диктатор також повідомив, що розповів президенту США Дональду Трампу про можливу зустріч з українським лідером та зазначив, що "домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту в Україні — можливо".