"Якщо готовий, нехай приїжджає в Москву": Путін запевнив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, але він має приїхати до Москви
Про це він сказав на брифінгу, повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
Володимир Путін висловив готовність провести зустріч з Володимиром Зеленським у Москві, і заявив, що буцімто ніколи не відмовлявся від цього.
"Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо ця зустріч добре підготовлена, і буде вести до позитивних результатів... Якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає в Москву, така зустріч відбудеться", - сказав він.
Російський диктатор також повідомив, що розповів президенту США Дональду Трампу про можливу зустріч з українським лідером та зазначив, що "домовитися про прийнятний варіант припинення конфлікту в Україні — можливо".
- 1 вересня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що під час саміту Путіна й Трампа в Анкориджі не досягнуто жодних домовленостей про можливу зустріч із Зеленським або формат тристоронніх переговорів.
- 2 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що нині президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін не готові до зустрічі на рівні лідерів.
- Цього ж дня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував провести двосторонню зустріч лідерів України та Росії у Женеві.
