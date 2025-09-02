Ердоган після розмов із Зеленським та Путіним заявив, що вони "ще не готові" до особистої зустрічі

Про це пише Reuters.

Ердоган розповів це журналістам після візиту до Китаю, де зустрівся з Путіним на полях саміту ШОС. За його словами, він потім зателефонував Зеленському.

Так, турецький лідер стверджує: перемовини української та російської сторін у Стамбулі, проведені останніми місяцями, показали, що "шлях до миру залишається відкритим". Він додав, що Зеленський і Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

Водночас Ердоган підкреслив: Анкара виступає за "поступове підвищення рівня переговорів". Президент Туреччини вважає, що будь-яку ініціативу в кінцевому підсумку потрібно буде обговорювати на рівні лідерів, хоча умов для цього наразі немає.