Ердоган після розмов із Зеленським та Путіним заявив, що вони "ще не готові" до особистої зустрічі
Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що наразі президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін ще не готові до зустрічі на рівні лідерів
Про це пише Reuters.
Ердоган розповів це журналістам після візиту до Китаю, де зустрівся з Путіним на полях саміту ШОС. За його словами, він потім зателефонував Зеленському.
Так, турецький лідер стверджує: перемовини української та російської сторін у Стамбулі, проведені останніми місяцями, показали, що "шлях до миру залишається відкритим". Він додав, що Зеленський і Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.
Водночас Ердоган підкреслив: Анкара виступає за "поступове підвищення рівня переговорів". Президент Туреччини вважає, що будь-яку ініціативу в кінцевому підсумку потрібно буде обговорювати на рівні лідерів, хоча умов для цього наразі немає.
- У понеділок, 1 вересня, на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в китайському Тяньцзіні російський диктатор Володимир Путін провів двосторонні зустрічі з лідерами кількох держав. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав його якнайшвидше завершити війну проти України, а президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив лідера РФ відвідати Анкару.
- Біла Церква
