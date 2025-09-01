Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини

Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини

Марія Науменко
1 вересня, 2025 понедiлок
11:56
Світ Сі, Моді та Путін на саміті ШОС

У понеділок, 1 вересня, на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в китайському Тяньцзіні російський диктатор Володимир Путін провів двосторонні зустрічі з лідерами кількох держав. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав його якнайшвидше завершити війну проти України, а президент Туреччини Реджеп Ердоган запросив лідера РФ відвідати Анкару

Зміст

Заяву Моді оприлюднило видання The Times of India.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час своєї зустрічі з Володимиром Путіним висловив чітку позицію щодо війни в Україні.

"Ми постійно обговорюємо поточний конфлікт в Україні. Ми вітаємо всі останні зусилля, спрямовані на досягнення миру. Ми сподіваємося, що всі сторони будуть конструктивно рухатися вперед. Необхідно знайти спосіб якнайшвидше закінчити конфлікт і встановити тривалий мир. Це заклик всього людства", - наголосив він.

За інформацією видання РБК-Україна, яке посилається на турецькі та російські ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також провів переговори з російським лідером. 

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - заявив Ердоган.

У Кремлі ж повідомили, що Путін на зустрічі "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні буде затребуваною й надалі".

  • У неділю, 31 серпня, російський диктатор Володимир Путін розпочав чотириденний візит до Китаю для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходить у Тяньцзіні 31 серпня – 1 вересня.
