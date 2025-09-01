Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини

Заяву Моді оприлюднило видання The Times of India.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час своєї зустрічі з Володимиром Путіним висловив чітку позицію щодо війни в Україні.

"Ми постійно обговорюємо поточний конфлікт в Україні. Ми вітаємо всі останні зусилля, спрямовані на досягнення миру. Ми сподіваємося, що всі сторони будуть конструктивно рухатися вперед. Необхідно знайти спосіб якнайшвидше закінчити конфлікт і встановити тривалий мир. Це заклик всього людства", - наголосив він.

За інформацією видання РБК-Україна, яке посилається на турецькі та російські ЗМІ, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також провів переговори з російським лідером.

"Це залишається чинним. Ми незабаром бажаємо побачити вас у нашій країні", - заявив Ердоган.

У Кремлі ж повідомили, що Путін на зустрічі "висловив упевненість, що особлива роль Туреччини у врегулюванні війни в Україні буде затребуваною й надалі".