Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і Путіна у Женеві
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував провести переговори між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Женеві
Про це повідомляють Reuters і N-TV.
Фрідріх Мерц після зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Берліні запропонував Женеву як місце для переговорів між Зеленським і Путіним.
"Женева була б доречним місцем для укладення угоди про припинення вогню", - сказав він.
Канцлер додав, що запропонує провести можливий саміт лідерів у швейцарському місті на конференції "Коаліції охочих" у четвер.
Зі свого боку Карін Келлер-Зуттер висловила готовність Швейцарії провести такі переговори.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков 27 серпня заявив, що зустріч між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним потребує ретельної підготовки, однак у Москві наразі не готові назвати можливу дату її проведення.
- 1 вересня стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер очолять засідання "Коаліції охочих", яке відбудеться в Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.
