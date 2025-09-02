Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і Путіна у Женеві

Про це повідомляють Reuters і N-TV.

Фрідріх Мерц після зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Берліні запропонував Женеву як місце для переговорів між Зеленським і Путіним.

"Женева була б доречним місцем для укладення угоди про припинення вогню", - сказав він.

Канцлер додав, що запропонує провести можливий саміт лідерів у швейцарському місті на конференції "Коаліції охочих" у четвер.

Зі свого боку Карін Келлер-Зуттер висловила готовність Швейцарії провести такі переговори.