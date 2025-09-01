На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер
Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих", що відбудеться у Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня
Про це повідомляє Le Monde.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у цій зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.
Після зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підібʼють підсумки наполегливої відмови Росії укласти мир", – заявили в Єлисейському палаці.
- Раніше повідомлялось, що у випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки.
- США та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
