На зустрічі "Коаліції охочих" в Єлисейському палаці головуватимуть Макрон і Стармер

Про це повідомляє Le Monde.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у цій зустрічі, яка відбудеться у гібридному форматі.

Після зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського з європейськими лідерами у Білому домі 18 серпня "глави держав та урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, проведену протягом останніх тижнів, та підібʼють підсумки наполегливої ​​відмови Росії укласти мир", – заявили в Єлисейському палаці.