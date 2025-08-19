Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg
Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України
Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
За словами співрозмовників видання, безпекові гарантії будуть зосереджені на посиленні збройних сил і можливостей України без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності військ. Вони вказують, що мета полягає в тому, щоб уникнути вимог Росії щодо обмеження чисельності українського війська в рамках майбутньої угоди про припинення війни.
Пакет гарантій безпеки також базуватиметься на роботі "Коаліції охочих" і, як очікується, включатиме в майбутньому багатонаціональні підрозділи, формат залучення яких наразі ще не визначений.
Читайте також: Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США
Співрозмовники видання нагадали, що лідери висловили широку підтримку "гарантіям, схожим на Статтю 5", посилаючись на положення НАТО про взаємну оборону, яке було спочатку запропоновано прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, але точні деталі та роль США у цих гарантіях ще мають бути опрацьовані офіційними особами.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
- Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічі з очільником України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами телефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.
