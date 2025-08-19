Гарантії безпеки будуть зосереджені на посиленні військових можливостей України без будь-яких обмежень, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

За словами співрозмовників видання, безпекові гарантії будуть зосереджені на посиленні збройних сил і можливостей України без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності військ. Вони вказують, що мета полягає в тому, щоб уникнути вимог Росії щодо обмеження чисельності українського війська в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

Пакет гарантій безпеки також базуватиметься на роботі "Коаліції охочих" і, як очікується, включатиме в майбутньому багатонаціональні підрозділи, формат залучення яких наразі ще не визначений.

Співрозмовники видання нагадали, що лідери висловили широку підтримку "гарантіям, схожим на Статтю 5", посилаючись на положення НАТО про взаємну оборону, яке було спочатку запропоновано прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, але точні деталі та роль США у цих гарантіях ще мають бути опрацьовані офіційними особами.