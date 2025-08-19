Шоу Трампа у Білому домі чи реальний шлях до миру: підсумки зустрічі Зеленського і лідерів Європи з президентом США

Символ американської влади, Білий дім, кілька годин був ареною інтенсивних дипломатичних переговорів. Український президент Володимир Зеленський цього разу прибув туди не один, а взяв з собою цілий десант важковаговиків європейської політики. Європейські лідери, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, президента Фінляндії Олександра Стубба, президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та генсека НАТО Марка Рютте, прибули, аби продемонструвати єдність і захистити інтереси Європи.

Як відзначає американське видання CNBC, що це "безпрецедентні зусилля" для досягнення миру. А як згодом сказав сам Трамп, за всю свою історію Білий дім не бачив такої кількості європейських лідерів, котрі водночас зібралися в президентській резиденції.

Тож, як відбулися переговори та до яких висновків дійшли, детальніше розповість Еспресо.

Як відбулася зустріч

зустріч у Вашингтоні 18 серпня між Трампом та Зеленським

Багато аналітиків писали, що це не просто зустріч, а черговий критичний момент у зусиллях завершити війну в Україні, яка триває вже майже чотири роки. Адже на тлі суботнього саміту Трампа з Путіним в Алясці, де не вдалося досягти припинення вогню, європейці поспішили до Вашингтона, аби підтримати Київ і не допустити угод за спиною України.

Формально, зустріч, яка включала участь європейських лідерів, була ініційована після телефонної розмови Зеленського з Трампом. Її мета досить проста, але важлива – скоординувати позиції після саміту Трампа з Путіним, щоб Європа та Америка мали спільну позицію і розуміння для завершення російсько-української війни.

Як повідомляє The New York Times, атмосфера вашингтонської зустрічі була хоч і напруженою, але досить теплою та конструктивною – на відміну від бурхливої зустрічі у лютому, коли Трамп і Венс критикували Зеленського за "невдячність".

Зустріч розпочалася в обід за місцевим часом в Овальному кабінеті – спочатку тет-а-тет між Трампом і Зеленським. Близько 25 хвилин були присутні камери і обидва президенти привітно розмовляли. Більшість часу говорив Трамп, часто віддаляючись від теми, згадуючи про "поганого Байдена", або кажучи, що "любить всіх людей: і українців, і росіян". Натомість Зеленський був небагатослівним, але змістовним. Насамперед він дякував Трампу (загалом 11 разів за 4,5 хв, як порахували у Washington Post). Крім цього через Трампа він передав листа від першої леді України до першої леді США, в якому Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за її лист до Путіна стосовно повернення українських дітей. Також президент України встиг пожартувати, коли той самий журналіст, який питався у нього в лютому за костюм, знову підняв цю тему (президент був у чорному піджаку без краватки). Зеленський відповів: "Я змінив костюм, а ви ні. Мабуть, ваш дорожчий", – чим викликав сміх у присутніх, зокрема, у Трампа.

За таку позицію експерти похвалили президента України, як пише CNN, цього разу Зеленський "змінив свою тактику щодо Трампа і свій одяг".

Потім на пів години обидва президенти залишилися самі і розмовляли біля карти України, яку американці поставили напроти своєї декларації незалежності. На цій карті була лінія фронту та у відсотках, скільки тих чи інших областей силоміць захопили росіяни. Як згодом зізнався Зеленський, ця карта була корисною, щоб показати Трампу реальний стан справ на фронті.



Потім відбулося спільне "сімейне фото", як написали у Білому домі, де обидва президенти разом із європейськими лідерами позували в Cross Hall.

Після цього у Східній кімнаті Білого дому відбулася багатостороння зустріч за участі всіх зібраних політиків. Перед закритими переговорами всі лідери мали можливість висловитися на камери. Трамп сказав, що для мирної угоди не обов’язково має настати припинення вогню, і, як наголосили у Reuters, лише Мерц і Макрон у своїх виступах суперечили йому, наполягаючи саме на припиненні вогню як передумові для подальших переговорів з Росією. Натомість всі інші здебільшого дякували Трампу, зокрема, Рютте подякував за "прорив" у визнанні гарантій безпеки України. Цікаво висловився президент Олександр Стубб, який пояснив свою участь тим, що Фінляндія має другий найбільший сухопутний кордон з Росією, а також має досвід війн та мирних угод з росіянами, насамперед Зимової війни. Зеленський же говорив про "сильні сигнали" від США щодо завершення війни.

За закритими дверима ці переговори тривали з перервами і завершившись в Овальному кабінеті у форматі "лише лідери". За цей час Трамп встиг зателефонувати Путіну, аби розповісти тому позицію Європи та "отримати фідбек", як висловився про це президент Зеленський.

Головні результати зустрічі

зустріч у Вашингтоні 18 серпня між лідерами Європи та Трампом

Конкретних угод не було підписано, але й не для цього з’їхалися лідери у Вашингтон. Головне було зрозуміти, чи не надто "ліг в обійми" Путіна президент США, і, наразі, це не підтвердилося. Адже ніхто не сказав, що Трамп тиснув на Зеленського стосовно прийняття якихось ультимативних вимог Кремля.

Тому найперший результат зустрічі – політичний сигнал єдності. США, ЄС і НАТО публічно демонструють спільну роботу над гарантіями безпеки для України. Що є надважливо для України та Європи, щоб запобігти можливій новій ескалації у разі досягнення мирної угоди.

"Обговорили гарантії безпеки. Це ключове питання, як старт до закінчення війни. …. Ми продовжуємо працювати, координувати наші кроки між усіма союзниками, що прагнуть завершити війну гідно", - наголосив Зеленський.

Конкретика цих гарантій – поки у процесі. Але президент України відзначив, що гарантії безпеки планують формалізувати на папері протягом найближчих 7–10 днів. А голова НАТО зауважив, що європейці над ними працюють вже понад три місяці. Як і очікувалося, президент США заявив, що Україну не візьмуть у НАТО, однак українці отримають "міцні гарантії" після завершення війни, до яких будуть залучені американці та американська зброя. Раніше адміністрація Трампа казала, що ці гарантії нагадуватимуть 5 статтю НАТО, яка мовить, що напад на одного розцінюється як напад на всіх. Під час вашингтонського саміту Трамп про це не казав, але прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала низку гарантій від західних країн за зразком зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони за статтею 5.

Як пише WSJ, держсекретар США Марко Рубіо очолить робочу групу радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України. За словами джерел, гарантії складатимуться з чотирьох компонентів: військовий контингент, протиповітряна оборона, озброєння, моніторинг припинення бойових дій.

"Хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось – буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба. Хтось не має конституційного права, і має можливість фінансувати військове виробництво в Україні", – сказав Зеленський.

За словами Financial Times, Україна запропонувала США угоду про озброєння на 100 мільярдів доларів, щоб отримати гарантії безпеки. Закупівля відбуватиметься коштом Європи.

Інший важливий результат зустрічі – домовленість, що лише на рівні лідерів України та Росії можуть обговорюватися територіальні питання. Це на своєму брифінгу підтвердив Володимир Зеленський, який також вказав на те, що зустріч між ним і Путіним є можливою. Власне, він відзначив, що під час розмови Трампа і Путіна той погодився на двосторонню зустріч між лідером РФ та України, а тоді вже тристоронню, де буде присутній і Дональд Трамп.

За словами канцлера Німеччини, така зустріч може статися протягом наступних двох тижнів.

"Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні переконання", – сказав Мерц.

Тож поки не відоме ні точне місце, ні точний час. Крім Риму та Женеви, які вважаються головними містами для потенційної зустрічі, також обговорюються Стамбул та Будапешт.

Оцінка міжнародних медіа та експертів

зустріч у Вашингтоні 18 серпня між Трампом та Зеленським

Міжнародні медіа стримано реагують на результати зустрічі. Оскільки, як каже ABC News, "ключові питання залишилися без відповідей". У виданні наголошують, що обіцянка "допомогти захистити Україну" пролунала з боку Трампа, але конкретні інструменти досі не вказані.

У The Guardian також пишуть, що хоч необхідність гарантій безпеки України узгоджена, але "деталі незрозумілі".

А у Reuters теж кажуть, що "ввічливий прийом Білого дому для України залишає багато питань".

"Незрозуміло, наскільки зустріч на рівні директорів насправді сприятиме справі миру. Адже розрив між позиціями Росії та України досі величезний", - відзначають у виданні.

У CNN написали, що цей "історичний день" нагадував великі політичні зібрання, які завершили Другу світову війну та побудували сучасний світ.

"Це був найкращий день для України за дуже довгий час. Але все ще важко уявити, чим найближчим часом закінчиться війна, розв'язана жорстоким вторгненням Росії. Бо далі Трампу буде важче", - кажуть у медіа.

Як сказав CNN політичний експерт Майкл Кіммедж з Центру Вільсона, зараз ми спостерігаємо за тим, що всі "здаються учасниками фантастичної дипломатії, але я не думаю, що це буде довго". Тобто президент США продовжує жонглювати різними зустрічами, які називає проривом у врегулюванні війни, але "немає жодних подробиць і все це поки обіцянки, які суперечать одна одній".

У Politico пишуть, що президент Трамп хоче швидкого прогресу до миру, але Україна шукає реальних гарантій безпеки. Також відзначають, що "трансатлантичний альянс тримається", поки Трамп готовий долучитися до безпекових гарантій.

"Підсумовуючи, це був поганий день для Путіна, оскільки єдність Заходу відновлена, а США знову в команді", – сказав Politic британський чиновник, присутній на переговорах.

У New York Post говорять про "позитивні ознаки миру" після вашингтонської зустрічі, але наголошують, що Дональд Трамп все ще має тиснути на Путіна.

Як підсумовує Der Spiegel, хоча ризик розколу був високий, але, зрештою, "європейці просто відчули полегшення" після завершення зустрічі з Трампом.

"Європейці вирушили до Вашингтона на саміт щодо України з певною нервозністю. Але їхня поява з президентом США має значення: результатом є не продиктований мир, а радше надія на початок мирного процесу", - пишуть у виданні.

"Чи то склянка наполовину порожня, чи то наполовину повна" після зустрічі у Вашингтоні, вдало висловився український нардеп Ярослав Железняк:

"Коротко, з того, що побачив. Ми на зустріч з Путіним без умов погодились. Але коли вона буде – поки невідомо. Начебто всі погодились на гарантії безпеки – які саме і деталі, поки невідомо. Чи змінилась позиція РФ щодо вимог закінченням війни – невідомо. Чи є якась спільна позиція партнерів щодо умов закінчення війни – теж невідомо (виглядає що ні). Головне, що буде, якщо на цій тристоронній зустрічі (Путіна, Зеленського і Трампа) все розвалиться – невідомо".

Як написав голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, настрій Трампа може змінитися будь-якої миті, тому не варто переоцінювати теперішню позицію очільника США.

"Найголовнішим фактором перемовин, який зараз працює, залишається спроможність наших ЗСУ стримувати ворога. Все інше – белетристика, яка на цьому етапі працює слабко, або зовсім не працює", - вважає експерт.

