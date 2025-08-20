У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначено, що нині в Європі обговорюють плани відправлення французьких та британських військ, зокрема їхню кількість, в Україну в межах гарантій безпеки.

Також стверджується: 10 європейських держав готові відправити свої сили в Україну.

Водночас нині незрозумілий вигляд підтримки США у межах зусиль для гарантій Києва за ймовірної мирної угоди з РФ.