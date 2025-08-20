У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
У випадку ймовірної мирної угоди 10 європейських країн готові відправити своїх військових в Україну для гарантій безпеки
Про це інформує Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначено, що нині в Європі обговорюють плани відправлення французьких та британських військ, зокрема їхню кількість, в Україну в межах гарантій безпеки.
Також стверджується: 10 європейських держав готові відправити свої сили в Україну.
Водночас нині незрозумілий вигляд підтримки США у межах зусиль для гарантій Києва за ймовірної мирної угоди з РФ.
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
- Біла Церква
