Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок

Його слова цитує "Радіо Свобода".

"Будь-який контакт на високому рівні або на найвищому рівні має бути добре підготовленим, щоб бути ефективним", – сказав Пєсков.

Він також стверджує, що керівники переговорних груп України та Росії підтримують звʼязок, однак не уточнив, чи ведеться мова про дату ймовірних переговорів на рівні лідерів. Строків у Кремлі назвати не можуть.

"Російська сторона зберігає своє налаштування на врегулювання українського конфлікту переважно дипломатичними засобами для цього потрібна взаємність з боку України", – заявив речник Путіна.

Також Пєсков додав, що Москва цінує мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, які "дуже важливі і можуть допомогти врегулювати цей складний даній конфлікт, який не ми спровокували".