Зустріч Зеленського і Путіна має бути "добре підготовленою": Пєсков каже, що керівники переговорних груп підтримують звʼязок
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив 27 серпня, що зустріч на рівні лідерів президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна має бути добре підготовленою, однак у Москві не можуть назвати її строків
Його слова цитує "Радіо Свобода".
"Будь-який контакт на високому рівні або на найвищому рівні має бути добре підготовленим, щоб бути ефективним", – сказав Пєсков.
Він також стверджує, що керівники переговорних груп України та Росії підтримують звʼязок, однак не уточнив, чи ведеться мова про дату ймовірних переговорів на рівні лідерів. Строків у Кремлі назвати не можуть.
"Російська сторона зберігає своє налаштування на врегулювання українського конфлікту переважно дипломатичними засобами для цього потрібна взаємність з боку України", – заявив речник Путіна.
Також Пєсков додав, що Москва цінує мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, які "дуже важливі і можуть допомогти врегулювати цей складний даній конфлікт, який не ми спровокували".
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня заявив, що на тижні відбудуться контакти з Туреччиною, європейськими державами та країнами Затоки, які можуть стати майданчиками для розмови з росіянами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.77Продаж 48.41
- Актуальне
- Важливе