У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським

Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише РИА-Новости.

Ушаков заявив, що "було досягнуто багато взаємних розумінь" між Москвою і Вашингтоном.

За словами Ушакова, візити спецпредставника президента США Стіва Віткоффа стали основою для обговорень президентів у США, після чого сторони "умовилися про подальші кроки".

Також, як повідомив представник Кремля, у ході саміту в Анкориджі зачіпалася "ідея підвищення рівня делегацій Росії та України". Водночас Ушаков підкреслив, що жодних домовленостей між Путіним і Трампом щодо зустрічі російського диктатора з Володимиром Зеленським або щодо тристоронніх переговорів не було.