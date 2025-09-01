У Путіна заявили, що не домовлялись з Трампом про зустріч із Зеленським
Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що у ході саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа в Анкориджі не було жодних домовленостей щодо зустрічі російського диктатора з Володимиром Зеленським або щодо тристоронніх переговорів
Про це він розповів в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише РИА-Новости.
Ушаков заявив, що "було досягнуто багато взаємних розумінь" між Москвою і Вашингтоном.
За словами Ушакова, візити спецпредставника президента США Стіва Віткоффа стали основою для обговорень президентів у США, після чого сторони "умовилися про подальші кроки".
Також, як повідомив представник Кремля, у ході саміту в Анкориджі зачіпалася "ідея підвищення рівня делегацій Росії та України". Водночас Ушаков підкреслив, що жодних домовленостей між Путіним і Трампом щодо зустрічі російського диктатора з Володимиром Зеленським або щодо тристоронніх переговорів не було.
- Російський диктатор Володимир Путін у Китаї заявив, що "сподівається" на те, що "розуміння", досягнуті на саміті з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "відкриють дорогу до миру в Україні".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.58
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе