Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні

Про це він сказав на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, цитує пропагандистська держагенція РИА-Новости.

"Розуміння досягнутого на недавній російсько-американській зустрічі верхівки на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямку, відкриваючи дорогу до миру в Україні", – висловився керівник Кремля й додав, що поінформує колег по ШОС про результати саміту.

Він також заявив, що війна розпочалася "не через напад Росії", а "через спровокований Заходом держпереворот у Києві".

"Росія в питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", – сказав диктатор, повторивши, що однією з причин "української кризи" є "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".

"Повинні бути усунені першопричини кризи в Україні та відновлений баланс у сфері безпеки", – заявив Путін.

Водночас він додав, що Москва "цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів у врегулюванні в Україні".