Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
Російський диктатор Володимир Путін у Китаї заявив, що "сподівається" на те, що "розуміння", досягнуті на саміті з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, "відкриють дорогу до миру в Україні"
Про це він сказав на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні, цитує пропагандистська держагенція РИА-Новости.
"Розуміння досягнутого на недавній російсько-американській зустрічі верхівки на Алясці, сподіваюся, також йдуть у цьому напрямку, відкриваючи дорогу до миру в Україні", – висловився керівник Кремля й додав, що поінформує колег по ШОС про результати саміту.
Він також заявив, що війна розпочалася "не через напад Росії", а "через спровокований Заходом держпереворот у Києві".
"Росія в питанні української кризи дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої", – сказав диктатор, повторивши, що однією з причин "української кризи" є "спроби Заходу втягнути Україну в НАТО".
"Повинні бути усунені першопричини кризи в Україні та відновлений баланс у сфері безпеки", – заявив Путін.
Водночас він додав, що Москва "цінує зусилля Китаю, Індії та інших партнерів у врегулюванні в Україні".
- 31 серпня Путін розпочав чотириденний візит до Китаю на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна, який покликав його на парад з нагоди річниці завершення Другої світової війни.
