Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
Російський диктатор Володимир Путін розпочав чотириденний візит до Китаю на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна, який покликав його на парад з нагоди річниці завершення Другої світової війни
Про це повідомляє російська держінформагенція ТАСС.
Окрім участі в урочистому параді, Путін планує взяти участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходитиме у Тяньцзіні 31 серпня – 1 вересня.
ШОС об’єднує низку держав, переважно азійського регіону: Росію, Китай, Індію, Іран, Казахстан, Киргизію, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь.
За даними російських пропагандистських медіа, на саміті очікують понад 20 іноземних лідерів. У Путіна заплановані кілька двосторонніх зустрічей із Сі Цзіньпіном, а також можливі переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, главою Ірану Масудом Пезешкіаном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
- У військовому параді в Пекіні братимуть участь 26 іноземних лідерів, серед них: диктатор РФ Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ин.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої сторони обговорили необхідність припинення вогню.
- Президент Індонезії Прабово Субіанто відмовився від запланованої поїздки до Китаю на тлі масових протестів, які охопили країну та вийшли за межі столиці Джакарти.
