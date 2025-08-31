Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС

Про це повідомляє російська держінформагенція ТАСС.

Окрім участі в урочистому параді, Путін планує взяти участь у саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходитиме у Тяньцзіні 31 серпня – 1 вересня.

ШОС об’єднує низку держав, переважно азійського регіону: Росію, Китай, Індію, Іран, Казахстан, Киргизію, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь.

За даними російських пропагандистських медіа, на саміті очікують понад 20 іноземних лідерів. У Путіна заплановані кілька двосторонніх зустрічей із Сі Цзіньпіном, а також можливі переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, главою Ірану Масудом Пезешкіаном та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.