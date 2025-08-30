Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї

Про це він сказав у зверненні.

За словами глави держави, індійський премʼєр підтримав цю позицію.

"Важливо, що премʼєр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що лідер РФ Володимир Путін лише намагається затягувати час, обманюючи світових лідерів та уникаючи санкцій.

"Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни", – підкреслив Зеленський.