Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї

Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї

Дар'я Куркіна
28 серпня, 2025 четвер
07:00
Світ Путін та Кім Чен Ин

У військовому параді в Пекіні братимуть участь 26 іноземних лідерів, серед них: диктатор РФ Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ин

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на МЗС Китаю.

Військовий парад у Пекіні відбуватиметься з нагоди капітуляції Японії у Другій світовій війні. За словами китайського міністерства, у заході візьмуть участь 26 лідерів держав та урядів.

Зокрема, у КНР приїдуть Путін, Лукашенко, Кім Чен Ин, а також президенти Ірану й Індонезії та спікер національної асамблеї Південної Кореї.

"Парад Китаю "День перемоги" 3 вересня має стати основною проєкцією зростаючої військової потужності Китаю та демонстрацією дипломатичної солідарності між Китаєм, Росією та Глобальним Півднем", – зазначає агентство.

Очікується, що цьогорічний парад стане найбільшим у КНР протягом останніх років. На ньому Пекін продемонструє військове обладнання, зокрема, винищувачі, системи протиракетної оборони та гіперзвукову зброю. 

  • Президент Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у параді 9 травня цього року в Москві.
Новини
Росія
Китай
Білорусь
політика
КНДР
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
Друга світова війна
Кім Чен Ин
