Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї
У військовому параді в Пекіні братимуть участь 26 іноземних лідерів, серед них: диктатор РФ Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ин
Про це пише Reuters із посиланням на МЗС Китаю.
Військовий парад у Пекіні відбуватиметься з нагоди капітуляції Японії у Другій світовій війні. За словами китайського міністерства, у заході візьмуть участь 26 лідерів держав та урядів.
Зокрема, у КНР приїдуть Путін, Лукашенко, Кім Чен Ин, а також президенти Ірану й Індонезії та спікер національної асамблеї Південної Кореї.
"Парад Китаю "День перемоги" 3 вересня має стати основною проєкцією зростаючої військової потужності Китаю та демонстрацією дипломатичної солідарності між Китаєм, Росією та Глобальним Півднем", – зазначає агентство.
Очікується, що цьогорічний парад стане найбільшим у КНР протягом останніх років. На ньому Пекін продемонструє військове обладнання, зокрема, винищувачі, системи протиракетної оборони та гіперзвукову зброю.
- Президент Китаю Сі Цзіньпін взяв участь у параді 9 травня цього року в Москві.
