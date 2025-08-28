Путін, Кім Чен Ин і Лукашенко братимуть участь у військовому параді в Китаї

Про це пише Reuters із посиланням на МЗС Китаю.

Військовий парад у Пекіні відбуватиметься з нагоди капітуляції Японії у Другій світовій війні. За словами китайського міністерства, у заході візьмуть участь 26 лідерів держав та урядів.

Зокрема, у КНР приїдуть Путін, Лукашенко, Кім Чен Ин, а також президенти Ірану й Індонезії та спікер національної асамблеї Південної Кореї.

"Парад Китаю "День перемоги" 3 вересня має стати основною проєкцією зростаючої військової потужності Китаю та демонстрацією дипломатичної солідарності між Китаєм, Росією та Глобальним Півднем", – зазначає агентство.

Очікується, що цьогорічний парад стане найбільшим у КНР протягом останніх років. На ньому Пекін продемонструє військове обладнання, зокрема, винищувачі, системи протиракетної оборони та гіперзвукову зброю.