Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні

Про це повідомляє Reuters.

Субіанто мав намір відвідати військовий парад у Пекіні 3 вересня з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни, однак у суботу, 30 серпня, скасував свій візит.

За словами прессекретаря президента Прасетьйо Хаді, глава держави вирішив залишитися в країні, аби "безпосередньо стежити за розвитком подій та шукати найкращі рішення". Він також приніс вибачення уряду Китаю за неможливість прийняти запрошення. Окрім протестів, ще однією причиною названо підготовку до початку 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Протести, які спалахнули цього тижня у Джакарті через обурення високими зарплатами депутатів, стали першим серйозним викликом для уряду президента Прабово, що перебуває при владі вже рік. Ситуація загострилася після того, як поліцейський автомобіль смертельно травмував мотоцикліста.

У суботу мітингувальники підпалили будівлі регіональних парламентів одразу у трьох провінціях. За даними місцевих ЗМІ, у місті Чиребон протестувальники також пограбували парламентські офіси, а в Пекалонгані та Західній Нуса-Тенгарі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Особливо трагічними події стали у столиці провінції Південна Сулавесі — Макасарі. Там у п’ятницю внаслідок підпалу будівлі місцевого парламенту загинули щонайменше три людини. Державне агентство Antara повідомило, що жертви опинилися заблокованими всередині палаючої будівлі. Агентство з ліквідації наслідків катастроф заявило, що ще двоє постраждалих отримали травми, намагаючись врятуватися стрибком з вікон. Місцеве видання metrotvnews.com уточнило про ще одну загибель у тій же будівлі.

Хвиля протестів докотилася й до Балі, де поліція також застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

У Джакарті учасники заворушень пограбували будинок депутата від партії NasDem Ахмада Сахроні, винісши з нього, зокрема, меблі та предмети побуту. Політик опинився в центрі скандалу після своїх різких висловлювань щодо закликів розпустити парламент. На тлі суспільного обурення він назвав своїх критиків "найтупішими людьми у світі".

У відповідь на поширення протестних матеріалів у соцмережах індонезійська влада викликала представників Meta та TikTok, закликавши посилити модерацію контенту. Сам TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, тимчасово призупинив можливість прямих ефірів в Індонезії. В уряді пояснили, що неконтрольована дезінформація в інтернеті стала каталізатором протестних настроїв.