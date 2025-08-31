Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні

Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
08:32
Світ

Президент Індонезії Прабово Субіанто відмовився від запланованої поїздки до Китаю на тлі масових протестів, які охопили країну та вийшли за межі столиці Джакарти

Про це повідомляє Reuters.

Субіанто мав намір відвідати військовий парад у Пекіні 3 вересня з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни, однак у суботу, 30 серпня, скасував свій візит.

За словами прессекретаря президента Прасетьйо Хаді, глава держави вирішив залишитися в країні, аби "безпосередньо стежити за розвитком подій та шукати найкращі рішення". Він також приніс вибачення уряду Китаю за неможливість прийняти запрошення. Окрім протестів, ще однією причиною названо підготовку до початку 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Протести, які спалахнули цього тижня у Джакарті через обурення високими зарплатами депутатів, стали першим серйозним викликом для уряду президента Прабово, що перебуває при владі вже рік. Ситуація загострилася після того, як поліцейський автомобіль смертельно травмував мотоцикліста.

У суботу мітингувальники підпалили будівлі регіональних парламентів одразу у трьох провінціях. За даними місцевих ЗМІ, у місті Чиребон протестувальники також пограбували парламентські офіси, а в Пекалонгані та Західній Нуса-Тенгарі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

Особливо трагічними події стали у столиці провінції Південна Сулавесі — Макасарі. Там у п’ятницю внаслідок підпалу будівлі місцевого парламенту загинули щонайменше три людини. Державне агентство Antara повідомило, що жертви опинилися заблокованими всередині палаючої будівлі. Агентство з ліквідації наслідків катастроф заявило, що ще двоє постраждалих отримали травми, намагаючись врятуватися стрибком з вікон. Місцеве видання metrotvnews.com уточнило про ще одну загибель у тій же будівлі.

Хвиля протестів докотилася й до Балі, де поліція також застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.

У Джакарті учасники заворушень пограбували будинок депутата від партії NasDem Ахмада Сахроні, винісши з нього, зокрема, меблі та предмети побуту. Політик опинився в центрі скандалу після своїх різких висловлювань щодо закликів розпустити парламент. На тлі суспільного обурення він назвав своїх критиків "найтупішими людьми у світі".

У відповідь на поширення протестних матеріалів у соцмережах індонезійська влада викликала представників Meta та TikTok, закликавши посилити модерацію контенту. Сам TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, тимчасово призупинив можливість прямих ефірів в Індонезії. В уряді пояснили, що неконтрольована дезінформація в інтернеті стала каталізатором протестних настроїв.

  • У військовому параді в Пекіні братимуть участь 26 іноземних лідерів, серед них: диктатор РФ Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ин.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої сторони обговорили необхідність припинення вогню.
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:45
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами у ніч на 31 серпня: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, пошкоджено енергетику
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
09:06
сили ППО
Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:37
знищені окупанти
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
06:23
Аналітика
Ціни на пальне, АЗС
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
05:58
У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
22:26
Ексклюзив
Віталій Портников
Путіну потрібно з'явитися у Китаї як сильному лідеру, а не лузеру: Портников про масовані атаки РФ по Україні
22:22
Яблука
Імпорт яблук зріс у 8 разів, імпорт свинини - у понад 4 рази, - "Дзеркало тижня"
21:56
На Одещині Lexus з'їхав в кювет і перекинувся: ЗМІ пишуть, що за кермом був мер Рені Плєхов, а загибла - його мати
21:26
Оновлено
ФК "Карпати"
"Епіцентр" програв "Колосу", "Оболонь" поступилася "Кривбасу", а "Рух" був слабшим за "Металіст 1925": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
21:01
нафта роснефть
Прибуток "Роснафти" за перше півріччя 2025 року впав на 68%
20:35
ХарківПрайд-2025
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
20:27
Володимир Ар'єв
Парубій за пів року до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
20:05
Дональд Трамп
Трамп: ми продаємо озброєння не Україні, а НАТО
20:00
OPINION
Москва хотіла вбити Парубія не один раз
19:26
Ексклюзив
вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року
Свідки стверджують, що кілер приїжджав напередодні, стояв під будинком: журналіст Савельєв про вбивство Андрія Парубія
19:23
ЗСУ
Сотня тисяч окупантів не змогла захопити Покровськ, Часів Яр і Торецьк протягом літньої кампанії, - речник ОСУВ "Дніпро"
18:53
Оновлено
Андрій Парубій
"Глибока втрата для країни": реакції уряду, депутатів та громадських діячів на вбивство Парубія
18:39
Валерій Герасимов
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
18:37
"Золотий вік" достроково розірвав контракт з Настею Каменських: яка причина
18:05
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Ворог хоче вчепитися за околиці Покровська та зав'язати міські бої: Братчук про наступальну кампанію окупантів на осінь-зиму
18:01
OPINION
Чи можуть військові контролювати громадський протест
17:57
вчителька
Одеським педагогам доплачуватимуть по 2 тис. грн, а молодим спеціалістам - по 5 тис. грн
17:46
Володимир Зеленський
Зеленський після розмови з Моді: Сподіваємося на сигнал про припинення вогню під час переговорів у Китаї
17:35
Свято останнього дзвоника
В Одесі за парти сяде вдвічі менше першокласників, ніж до "повномасштабки"
17:33
Огляд
Будинок у Кончі-Заспі
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
17:06
Андрій Парубій
Зеленський про вбивство Парубія: Злочин був ретельно підготовлений
16:54
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія продовжуватиме терористичну війну з українством в Україні навіть після завершення бойових дій, - Портников
16:43
Запрацював сайт Української служби Міжнародного радіо Тайваню
