Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
Президент Індонезії Прабово Субіанто відмовився від запланованої поїздки до Китаю на тлі масових протестів, які охопили країну та вийшли за межі столиці Джакарти
Про це повідомляє Reuters.
Субіанто мав намір відвідати військовий парад у Пекіні 3 вересня з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни, однак у суботу, 30 серпня, скасував свій візит.
За словами прессекретаря президента Прасетьйо Хаді, глава держави вирішив залишитися в країні, аби "безпосередньо стежити за розвитком подій та шукати найкращі рішення". Він також приніс вибачення уряду Китаю за неможливість прийняти запрошення. Окрім протестів, ще однією причиною названо підготовку до початку 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.
Протести, які спалахнули цього тижня у Джакарті через обурення високими зарплатами депутатів, стали першим серйозним викликом для уряду президента Прабово, що перебуває при владі вже рік. Ситуація загострилася після того, як поліцейський автомобіль смертельно травмував мотоцикліста.
У суботу мітингувальники підпалили будівлі регіональних парламентів одразу у трьох провінціях. За даними місцевих ЗМІ, у місті Чиребон протестувальники також пограбували парламентські офіси, а в Пекалонгані та Західній Нуса-Тенгарі поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.
Особливо трагічними події стали у столиці провінції Південна Сулавесі — Макасарі. Там у п’ятницю внаслідок підпалу будівлі місцевого парламенту загинули щонайменше три людини. Державне агентство Antara повідомило, що жертви опинилися заблокованими всередині палаючої будівлі. Агентство з ліквідації наслідків катастроф заявило, що ще двоє постраждалих отримали травми, намагаючись врятуватися стрибком з вікон. Місцеве видання metrotvnews.com уточнило про ще одну загибель у тій же будівлі.
Хвиля протестів докотилася й до Балі, де поліція також застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів.
У Джакарті учасники заворушень пограбували будинок депутата від партії NasDem Ахмада Сахроні, винісши з нього, зокрема, меблі та предмети побуту. Політик опинився в центрі скандалу після своїх різких висловлювань щодо закликів розпустити парламент. На тлі суспільного обурення він назвав своїх критиків "найтупішими людьми у світі".
У відповідь на поширення протестних матеріалів у соцмережах індонезійська влада викликала представників Meta та TikTok, закликавши посилити модерацію контенту. Сам TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, тимчасово призупинив можливість прямих ефірів в Індонезії. В уряді пояснили, що неконтрольована дезінформація в інтернеті стала каталізатором протестних настроїв.
- У військовому параді в Пекіні братимуть участь 26 іноземних лідерів, серед них: диктатор РФ Володимир Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер КНДР Кім Чен Ин.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої сторони обговорили необхідність припинення вогню.
