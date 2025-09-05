Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, - Зеленський після розмови з Рютте

Про це президент України повідомив в офіційному телеграм-каналі.

Розмову з Марком Рютте Зеленський назвав дуже предметною.

"Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО. І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись", - заявив президент України.

Утім він запевнив, що насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну.