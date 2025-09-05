Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, - Зеленський після розмови з Рютте
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Домовились надалі координуватися заради реальної дипломатії
Про це президент України повідомив в офіційному телеграм-каналі.
Розмову з Марком Рютте Зеленський назвав дуже предметною.
"Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо бути максимально продуктивними разом з Америкою. Важливо зміцнити нашу ППО. І надалі координуємось заради реальної дипломатії – Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись", - заявив президент України.
Утім він запевнив, що насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну.
- Раніше російський диктатор Володимир Путін запросив Володимира Зеленського до Москви. Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" президенту України у Москві, якщо він приїде на зустріч.
- У МЗС Росії запевнили, що готові розглянути підвищення рівня делегацій для продовження переговорів з Україною у Стамбулі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.54
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе