"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий пояснив, чому питання гарантій безпеки для України розвʼязується так довго
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Георгій Тихий зазначив, що гарантії безпеки — дуже масштабне завдання.
"Потрібен час на те, щоби розробити конкретні модальності: як це буде відбуватися, хто може бути розміщений, де саме — на землі, в повітрі, в небі, на морі, яку роль може відігравати. Також є вимір політико-правових зусиль, тобто які будуть алгоритми перебування цих людей, цих сил. Які будуть алгоритми реагування в разі різних ситуацій. Це потребує дуже довгої співпраці військових, політиків, дипломатів", - пояснив речник МЗС України.
Саме це зараз, за його словами, і відбувається. Ключову роль в обговоренні відіграють радники з національної безпеки. З української боку це голова офісу президента Андрій Єрмак і його іноземні колеги. Це все відбувається в рамках просування мирного процесу.
Коментуючи питання про гарантії безпеки для РФ, Тихий додав: "У мене питання: гарантії безпеки Росії від чого? Від самої себе? Ну це абсурд. Просто російській наглості немає меж. Оце все, що я можу сказати з цього приводу".
- У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 вересня, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну.
- Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки "на землі, у повітрі та на морі".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.56
- Актуальне
- Важливе