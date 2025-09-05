"Наглості немає меж": речник МЗС України назвав абсурдом гарантії безпеки для Росії

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Георгій Тихий зазначив, що гарантії безпеки — дуже масштабне завдання.

"Потрібен час на те, щоби розробити конкретні модальності: як це буде відбуватися, хто може бути розміщений, де саме — на землі, в повітрі, в небі, на морі, яку роль може відігравати. Також є вимір політико-правових зусиль, тобто які будуть алгоритми перебування цих людей, цих сил. Які будуть алгоритми реагування в разі різних ситуацій. Це потребує дуже довгої співпраці військових, політиків, дипломатів", - пояснив речник МЗС України.

Саме це зараз, за його словами, і відбувається. Ключову роль в обговоренні відіграють радники з національної безпеки. З української боку це голова офісу президента Андрій Єрмак і його іноземні колеги. Це все відбувається в рамках просування мирного процесу.

Коментуючи питання про гарантії безпеки для РФ, Тихий додав: "У мене питання: гарантії безпеки Росії від чого? Від самої себе? Ну це абсурд. Просто російській наглості немає меж. Оце все, що я можу сказати з цього приводу".