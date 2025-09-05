Готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі: Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у міжнародному економічному форумі "Амброзетті" та заявив, що Україна почала будувати систему безпеки, яка може підштовхнути Росію до миру
Про це він повідомив в телеграм-каналі.
Володимир Зеленський долучився онлайн до міжнародного економічного форуму "Амброзетті".
У своєму зверненні він зазначив, що попри те що Росія намагається продовжувати війну, Україна вже почала будувати систему безпеки, яка може підштовхнути РФ до миру.
"Я не можу зараз розкрити всі подробиці – багато з них є дуже чутливими та стосуються військової сфери. Але ми готуємо силу – на землі, у повітрі та на морі, – яка, просто працюючи за планом, тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну", - уточнив Зеленський.
Президент назвав великою зміною те, що 26 країн з "коаліції охочих" висловили готовність допомогти Україні реальною підтримкою безпеки.
"Це сильні країни, і Італія, авжеж, є однією з них. Президент Трамп підтвердив: Америка готова взяти участь. Протягом найближчих тижнів ми обговоримо з кожною країною, що саме вони можуть зробити. І важливо, щоб гарантії безпеки почали працювати вже зараз, під час війни, а не тільки після її закінчення", - наголосив він.
- У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 вересня, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну.
