У межах гарантій безпеки 26 держав готові надіслати війська до України або підтримати їх: підсумки саміту Коаліції охочих від Зеленського та Макрона
Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 вересня, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну. Президент Володимир Зеленський розповів про ймовірність нового формату захисту неба
Про це вони сказали на брифінгу за підсумками засідання Коаліції охочих.
"Сьогодні у нас на столі є політична та військова пропозиція, яка надходить від 35 лідерів – надати Україні гарантії безпеки… 26 країн формально погодилися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, для забезпечення безпеки на морі або в небі", – сказав Макрон.
За його словами, метою таких дій є гарантування миру в Україні, а також – запобігання відновленню бойових дій.
"Ми визначили всі ці внески, провели телефонну розмову з президентом Америки. В найближчі тижні ми визначимо чітко внесок Америки в цій коаліції… Ми визначили перші, вторинні зобовʼязання, аби припинити війну", – підкреслив президент Франції.
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку рішень щодо протиповітряної оборони.
"Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Еммануелем про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато в новому форматі захисту неба залежить… Якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією", – сказав він.
Також, за його словами, російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зустрічі в Китаї як дозвіл на продовження війни.
Водночас президент прокоментував пропозицію глави Кремля провести зустріч у Москві.
"Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А дорослі лідери з зустрічі такого рівні повинні виходити з якимось результатом, бажано – закінчення війни", – заявив Зеленський.
- У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.52
- Актуальне
- Важливе