У межах гарантій безпеки 26 держав готові надіслати війська до України або підтримати їх: підсумки саміту Коаліції охочих від Зеленського та Макрона

Про це вони сказали на брифінгу за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Сьогодні у нас на столі є політична та військова пропозиція, яка надходить від 35 лідерів – надати Україні гарантії безпеки… 26 країн формально погодилися надіслати або сили контингенту в Україну, або внести певні засоби для підтримки цієї коаліції, для забезпечення безпеки на морі або в небі", – сказав Макрон.

За його словами, метою таких дій є гарантування миру в Україні, а також – запобігання відновленню бойових дій.

"Ми визначили всі ці внески, провели телефонну розмову з президентом Америки. В найближчі тижні ми визначимо чітко внесок Америки в цій коаліції… Ми визначили перші, вторинні зобовʼязання, аби припинити війну", – підкреслив президент Франції.

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку рішень щодо протиповітряної оборони.

"Ми розглядаємо один формат, ми вчора вперше говорили з Еммануелем про такий формат, сьогодні поділилися з партнерами і президентом Трампом. Якщо ми отримаємо позитивний сигнал від США, тому що технічно багато в новому форматі захисту неба залежить… Якщо ми отримаємо від них позитивний сигнал, будемо раді поділитися інформацією", – сказав він.

Також, за його словами, російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зустрічі в Китаї як дозвіл на продовження війни.

Водночас президент прокоментував пропозицію глави Кремля провести зустріч у Москві.

"Я вважаю, що коли хочеш, щоб зустрічі не було, треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч – це вже непогано. Але поки ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А дорослі лідери з зустрічі такого рівні повинні виходити з якимось результатом, бажано – закінчення війни", – заявив Зеленський.