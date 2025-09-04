У Парижі стартувала зустріч Коаліції охочих: Зеленський прибув до Єлисейського палацу
У четвер, 4 вересня, у Парижі стартувала зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу вже прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Альбіна Чеперис.
Прибуття лідерів
Українського лідера зустрів президент Франції Емманюель Макрон.
Також на зустріч вже приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб, данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен та польський премʼєр-міністр Дональд Туск.
фото: Альбіна Чеперис/Еспресо
фото: Альбіна Чеперис/Еспресо
фото: Альбіна Чеперис/Еспресо
фото: Альбіна Чеперис/Еспресо
Окрім них, за повідомленням Clash Report, також присутній і спецпредставник президента США Стів Віктофф. Інші учасники приєднаються до зустрічі за допомогою відеозв'язку.
Початок засідання
Трохи згодом на Facebook-сторінці Єлисейського палацу поширили відеозапис із початком засідання Коаліції охочих.
Відкриваючи засідання, Емманюель Макрон заявив, що лідери зібралися, аби "узгодити надійні гарантії безпеки для України та всю роботу, яка була виконана останніми тижнями".
- Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих", що відбудеться у Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.
- Єлисейський палац підтвердив, що Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп долучиться до засідання Коаліції охочих.
- Увечері 3 вересня, напередодні зустрічі "Коаліції охочих", президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе