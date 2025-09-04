У Парижі стартувала зустріч Коаліції охочих: Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Альбіна Чеперис.

Прибуття лідерів

Українського лідера зустрів президент Франції Емманюель Макрон.

Також на зустріч вже приїхали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александр Стубб, данська премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен та польський премʼєр-міністр Дональд Туск.

фото: Альбіна Чеперис/Еспресо

Окрім них, за повідомленням Clash Report, також присутній і спецпредставник президента США Стів Віктофф. Інші учасники приєднаються до зустрічі за допомогою відеозв'язку.

Початок засідання

Трохи згодом на Facebook-сторінці Єлисейського палацу поширили відеозапис із початком засідання Коаліції охочих.

Відкриваючи засідання, Емманюель Макрон заявив, що лідери зібралися, аби "узгодити надійні гарантії безпеки для України та всю роботу, яка була виконана останніми тижнями".