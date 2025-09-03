Трамп може долучитися до засідання "Коаліції охочих" 4 вересня, - речник німецького уряду
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може долучитися до зустрічі представників "Коаліції охочих", яка має відбутися у четвер, 4 вересня
Про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає німецький телеканал n-tv.
За словами Корнеліуса, відповідні плани наразі розглядаються.
Засідання "Коаліції охочих", до якої входять близько 30 переважно європейських держав, пройде вранці 4 вересня у гібридному форматі. За інформацією урядових кіл, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц долучиться по відеозв’язку.
Президент України Володимир Зеленський братиме участь у заході особисто. Водночас поки невідомо, хто з інших учасників прибуде до Парижа.
- Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих", що відбудеться у Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе