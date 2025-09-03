Трамп може долучитися до засідання "Коаліції охочих" 4 вересня, - речник німецького уряду

Про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає німецький телеканал n-tv.

За словами Корнеліуса, відповідні плани наразі розглядаються.

Засідання "Коаліції охочих", до якої входять близько 30 переважно європейських держав, пройде вранці 4 вересня у гібридному форматі. За інформацією урядових кіл, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц долучиться по відеозв’язку.

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у заході особисто. Водночас поки невідомо, хто з інших учасників прибуде до Парижа.