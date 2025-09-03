Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Трамп може долучитися до засідання "Коаліції охочих" 4 вересня, - речник німецького уряду

Трамп може долучитися до засідання "Коаліції охочих" 4 вересня, - речник німецького уряду

Катерина Ганжа
3 вересня, 2025 середа
17:27
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може долучитися до зустрічі представників "Коаліції охочих", яка має відбутися у четвер, 4 вересня

Зміст

Про це повідомив речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус, передає німецький телеканал n-tv.

За словами Корнеліуса, відповідні плани наразі розглядаються.

Засідання "Коаліції охочих", до якої входять близько 30 переважно європейських держав, пройде вранці 4 вересня у гібридному форматі. За інформацією урядових кіл, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц долучиться по відеозв’язку.

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у заході особисто. Водночас поки невідомо, хто з інших учасників прибуде до Парижа.

  • Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих", що відбудеться у Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня. 

 

Ексклюзив
Від ударів по енергетиці росіяни перейшли до атак на технологічно небезпечні об'єкти, як у Калуші, - експерт Сунгуровський
18:22
російський диктатор Володимир Путін
"Якщо готовий, нехай приїжджає в Москву": Путін запевнив, що нібито ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським
18:22
Оновлено
Міністр оборони Великої Британії Гілі зустрівся у Києві зі Шмигалем та Будановим
18:16
Ексклюзив
Данило Гетманцев
Оподатковувати криптоактиви будуть за зразком цінних паперів, держбюджет зможе отримати 14-15 млрд грн, - Гетманцев
18:00
Аналітика
солдати США
Іноземні ПВК – це не бойовики, які за нас воюватимуть: чим вони відрізняться від найманців та чому Україні потрібні власні приватні військові компанії
18:00
OPINION
Шостий Інтернаціонал і залізна завіса
17:50
Володимир Зеленський
Україна отримає додаткову систему ППО від нордичних країн і Балтії
17:38
Ексклюзив
на фото Верховна Рада України
Нардепка Янченко розкрила деталі нового закону, який дозволить тимчасово бронювати працівників із неналежно оформленими військово-обліковими документами
17:36
Путін в Кремлі
Путін зажадав від України скасувати воєнний стан та провести референдум для розв'язання територіальних питань
17:21
Ексклюзив
Роман Костенко
Вбивця Парубія планував отримати гроші за замовлення від спецслужб РФ і втекти за кордон, - Костенко
17:07
Аналітика
винищувач F-16
Як Україні досягти в російсько-українській війні переваги у небі
17:01
Ексклюзив
Анонс багатополярного світу та посилення співробітництва з Росією й Індією: що обговорювали на полях саміту ШОС у Китаї
17:00
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп у досить специфічний спосіб переконав Європу взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - польський експерт Матерняк
16:46
Огляд
У Польщі зростає політична напруга: як візит Навроцького до Трампа загострив конфлікт з урядом Туска. Пояснюємо
16:44
Володимир Зеленський
"Сьогодні або днями": Зеленський анонсував розмову із Трампом
16:24
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:21
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 58 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
16:20
Євробачення-2026: в Україні розпочався прийом заявок на Нацвідбір
16:09
Ексклюзив
"Зараз ми почуваємося досить упевнено": експерт Харченко про стан енергетики
16:03
OPINION
Нова мета Росії — знищити патріотів
15:59
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Хмельницькому загинув чоловік, є постраждалі на Кіровоградщині
15:58
Новини компаній
Сонячна батарея, IDS Ukraine
Енергетична незалежність закладів освіти на Полтавщині: ініціатива Миргородського заводу мінеральних вод рятує від блекаутів
15:45
зброя зі стрічкою-прапором
Зеленський підписав закони про запуск Defence City: що це означає для виробників озброєння та військової техніки
15:42
Україна Польща
Польща посилить правила отримання соцзабезпечення для іноземців та розширить захист для українців
15:21
У Києві викрили адвокатку та її спільників, які виготовляли військовозобовʼязаним фіктивні психіатричні діагнози
14:40
Оновлено
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
14:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У Фінляндії знайшли в онлайн-оголошення про продаж бронежилета російського полоненого: розпочато розслідування
14:09
мобілізація в Україні
В ОП заявили, що мобілізацію не скасують ще певний час навіть після припинення вогню
14:06
OPINION
Про наш мінімальний порядок денний
13:58
OPINION
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
13:48
У музеї Ханенків вперше презентують картину Яна Батиста ван дер Мейрена 1736 року
13:32
Bring Kids Back UA
Україна врятувала 17-річного хлопця, що більшість життя провів в окупації
13:12
Рада ухвалила за основу законопроєкт про легалізацію ринку крипти в Україні
13:09
Петро Порошенко
"Вбили не лише як політика, а як героя Революції Гідності": Петро Порошенко про Андрія Парубія
12:58
ізраїльські танки на кордоні з сектором Гази
Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає
12:25
Микола Тищенко
Тищенко у ВР закликав перейменувати Банкову на вулицю імені Парубія
12:10
Андрій Парубій
ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ
12:06
OPINION
Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
11:55
Ґітанас Науседа
Літак з президентом Литви на борту не зміг одразу сісти у Вільнюсі, імовірно, через інформацію про дрон, — ЗМІ
11:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Вірогідність припинення вогню в Україні без участі Китаю достатньо низька, - політолог Денисенко
Більше новин
