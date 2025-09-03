Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

За повідомленням Єлисейського палацу, в Парижі Зеленський зустрінеться з президентом Франції, а також візьме участь у робочій вечері. Лідери зроблять заяви для медіа.

Серед тем переговорів – ситуація на полі бою. У Єлисейському палаці додали, що Емманюель Макрон засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.