Зеленський прибув до Франції та зустрівся з Макроном
Увечері 3 вересня, напередодні зустрічі "Коаліції охочих", президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. У Парижі він зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речника президента Сергія Никифорова.
За повідомленням Єлисейського палацу, в Парижі Зеленський зустрінеться з президентом Франції, а також візьме участь у робочій вечері. Лідери зроблять заяви для медіа.
Серед тем переговорів – ситуація на полі бою. У Єлисейському палаці додали, що Емманюель Макрон засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.
- Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер головуватимуть на зустрічі "Коаліції охочих", що відбудеться у Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп також може долучитися до зустрічі представників "Коаліції охочих".
