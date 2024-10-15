Росія скоротила персонал свого посольства в Норвегії до двох осіб

Про це інформує Reuters.

"Відповідно до вимоги норвезької сторони про скорочення до 17 жовтня 2024 року, дипломатичний контингент посольства в його консульському відділі буде скорочено до двох дипломатів" - йдеться в повідомленні посольства РФ.

Відтак, буде скорочено обсяг консульських послуг, які надаватиме посольство РФ в Норвегії.