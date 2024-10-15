Росія скоротила персонал свого посольства в Норвегії до двох осіб
Посольство Росії в Норвегії 14 жовтня заявило про скорочення консульського персоналу до двох осіб відповідно до вимог норвезької влади
Про це інформує Reuters.
"Відповідно до вимоги норвезької сторони про скорочення до 17 жовтня 2024 року, дипломатичний контингент посольства в його консульському відділі буде скорочено до двох дипломатів" - йдеться в повідомленні посольства РФ.
Відтак, буде скорочено обсяг консульських послуг, які надаватиме посольство РФ в Норвегії.
- У 2023 році міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт заявила, що Норвегія визнала небажаними особами 15 співробітників посольства РФ в Осло за шпигунську діяльність.
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