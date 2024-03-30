Росія та КНДР відновлюють авіасполучення: поки тільки чартерними рейсами
Росія та Північна Корея домовилися відновити авіасполучення для відправки російських туристів до КНДР чартерними рейсами
Про це заявив очільник Мінприроди РФ Олександр Козлов, пише The Moscow Times.
"Тема обговорювалася. Росія та КНДР готові до відновлення авіасполучення. Формуватимуться турпотоки і під них відкриватимуться чартерні рейси", — сказав Козлов РІА "Новости".
При цьому міністр уточнив, що про відновлення регулярних рейсів поки не йдеться, а три чартерні рейси, які перевозили в лютому і березні російських туристів, мали пробний характер.
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