Росія та КНДР відновлюють авіасполучення: поки тільки чартерними рейсами

Про це заявив очільник Мінприроди РФ Олександр Козлов, пише The Moscow Times.

"Тема обговорювалася. Росія та КНДР готові до відновлення авіасполучення. Формуватимуться турпотоки і під них відкриватимуться чартерні рейси", — сказав Козлов РІА "Новости".

При цьому міністр уточнив, що про відновлення регулярних рейсів поки не йдеться, а три чартерні рейси, які перевозили в лютому і березні російських туристів, мали пробний характер.