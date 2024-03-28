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Війна з Росією: хроніка
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"Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР": Кулеба про вето РФ на проєкт резолюції Радбезу ООН

28 березня, 2024 четвер
19:58
Світ Дмитро Кулеба

Після того, як Росія наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН щодо продовження мандату групи експертів Комітету санкцій проти Північної Кореї, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР

Про це він написав у соцмережі X.

"Сьогодні Росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про розширення мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, який стежить за санкціями, включаючи ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї. Це фактично явка з повинною", - зазначив Кулеба.

Очільник українського МЗС підкреслив, що голосування, яке відбулося сьогодні, це ще один приклад, як "незаконна присутність Росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку".

"Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", - заявив міністр.

Водночас Кулеба закликав всі миролюбні держави засудити російське вето й об’єднатися з Україною для боротьби з агресією РФ.

  • За даними Державного департаменту США, Північна Корея з вересня минулого року доставила в Росію понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або пов'язаних із ними матеріалами.
  • 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів зі зброєю, прискоривши темпи поставок після того, як Путін провів саміт з Кім Чен Ином у вересні.
Теги:
Україна
Росія
КНДР
ООН
зброя
МЗС України
Рада безпеки ООН
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
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