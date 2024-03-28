"Москва більше не приховує військової співпраці з КНДР": Кулеба про вето РФ на проєкт резолюції Радбезу ООН

Про це він написав у соцмережі X.

"Сьогодні Росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН про розширення мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, який стежить за санкціями, включаючи ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї. Це фактично явка з повинною", - зазначив Кулеба.

Очільник українського МЗС підкреслив, що голосування, яке відбулося сьогодні, це ще один приклад, як "незаконна присутність Росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку".

"Москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України", - заявив міністр.

Водночас Кулеба закликав всі миролюбні держави засудити російське вето й об’єднатися з Україною для боротьби з агресією РФ.