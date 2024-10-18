Росія витратили €100 млн на спроби зірвати президентські вибори, - віцепрем'єр-міністерка Молдови Герасимова
Віцепрем'єр-міністерка Молдови Крістіна Герасимова заявила, що Росія витратила близько 100 млн євро на спроби зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу до ЄС, використовуючи дезінформацію, операції з дестабілізації та підкуп виборців
Про це повідомляє Bloomberg.
Напередодні референдуму щодо вступу Молдови в ЄС та президентських виборів, на яких президентка Майя Санду балотується на другий термін, молдовська влада попередила про безпрецедентні спроби Кремля підірвати демократичні процеси.
Герасимова попередила, що успіх російських методів у Молдові може призвести до їхнього використання в інших країнах.
"Нашим партнерам має бути зрозуміло одне: Ми є полігоном для випробування нових методів - і все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах", - заявила вона.
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За словами віцепрем'єрки, прокремлівський уряд у Молдові розглядається Москвою як сильний важіль впливу у війні проти України, особливо з урахуванням присутності російських військ у сепаратистському регіоні Придністров'я.
"Ставки в Молдові досить високі для Росії - вони хочуть тримати Молдову в сірій зоні", - додала вона.
Крім того, глава поліції Віорел Чернаутяну повідомив про плани Кремля, що передбачають залучення понад 300 підготовлених оперативників для провокування протестів, координованих групами, пов'язаними з покійним Євгеном Пригожиним.
- Поліція Молдови заявила, що викрила програму, в межах якої громадян країни доставляли до Росії, де тих тренували для організації громадських заворушень.
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