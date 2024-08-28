Російська ФСБ заявила, що нібито запобігла серії терактів в Інгушетії
Федеральна служба безпеки РФ заявила, що запобігла нібито серії терактів в Інгушетії. Через це затримали 6 підозрюваних
Про це повідомляє РІА Новини.
Зазначається, що 6 людей, який підозрюють у підготовці серії терактів, готували напад на церкву у місті Сунжа та диверсії проти правоохоронців.
"У терористів, які вже дали свідчення, знайдено саморобний вибуховий пристрій та зброю", - пише пропагандистське видання.
За словами одного з затриманого, він познайомився з громадянином Дагестану, який перебував у Сирії та обіцяв надати зброю та інструкцію для теракту.
- Генеральна прокуратура РФ оголосила у розшук колишнього депутата Латвії Юріса Юрашса, який уже два роки служить у Силах оборони України.
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