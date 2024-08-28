Російська ФСБ заявила, що нібито запобігла серії терактів в Інгушетії

Про це повідомляє РІА Новини.

Зазначається, що 6 людей, який підозрюють у підготовці серії терактів, готували напад на церкву у місті Сунжа та диверсії проти правоохоронців.

"У терористів, які вже дали свідчення, знайдено саморобний вибуховий пристрій та зброю", - пише пропагандистське видання.

За словами одного з затриманого, він познайомився з громадянином Дагестану, який перебував у Сирії та обіцяв надати зброю та інструкцію для теракту.