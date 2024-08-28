РФ оголосила у розшук ексдепутата Латвії Юрашса - він два роки захищає Україну

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Генпрокуратуру РФ.

Зазначається, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".

За даними РФ, основною підставою є те, що Юрашс з серпня 2022 року пішов добровольцем та воює у Силах оборони. Латвійський посадовець отримує заробітну плату як військовий, та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.

"Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили у РФ.