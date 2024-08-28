РФ оголосила у розшук ексдепутата Латвії Юрашса - він два роки захищає Україну
Генеральна прокуратура РФ оголосила у розшук колишнього депутата Латвії Юріса Юрашса, який уже два роки служить у Силах оборони України
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Генпрокуратуру РФ.
Зазначається, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".
За даними РФ, основною підставою є те, що Юрашс з серпня 2022 року пішов добровольцем та воює у Силах оборони. Латвійський посадовець отримує заробітну плату як військовий, та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.
"Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили у РФ.
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