Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви

Про це повідомила пресслужба литовської армії.

"23 жовтня близько 18 години військово-повітряні сили збройних сил Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу Кібартая – літак Су-30 Російської Федерації, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправки паливом у Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправку паливом, вторглися в повітряний простір Литви", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що літаки РФ перетнули держкордон Литви вглиб на 700 метрів та перебували в повітряному просторі країни 18 секунд.

У відповідь Вільнюс підняв 2 винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Іспанії, які виконують свою місію в межах повітряної поліції НАТО. Нині ті патрулюють повітряний простір у районі інциденту.