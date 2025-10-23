Російські літаки Су-30 та Іл-78 порушили повітряний простір Литви
Ввечері 23 жовтня військово-повітряні сили ЗС Литви зафіксували порушення свого повітряного простору російськими літаками Су-30 та Іл-78 на 18 секунд
Про це повідомила пресслужба литовської армії.
"23 жовтня близько 18 години військово-повітряні сили збройних сил Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу Кібартая – літак Су-30 Російської Федерації, який, ймовірно, виконував тренування з дозаправки паливом у Калінінградській області, та літак Іл-78, який здійснював дозаправку паливом, вторглися в повітряний простір Литви", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що літаки РФ перетнули держкордон Литви вглиб на 700 метрів та перебували в повітряному просторі країни 18 секунд.
У відповідь Вільнюс підняв 2 винищувачі Eurofighter Typhoon ВПС Іспанії, які виконують свою місію в межах повітряної поліції НАТО. Нині ті патрулюють повітряний простір у районі інциденту.
- 21 вересня повідомлялось, що російські винищувачі МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії, підтвердили отримання сигналів від італійських F-35, але проігнорували їх.
Біла Церква
