Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP

Марія Науменко
21 вересня, 2025 неділя
13:09
Російські винищувачі МіГ-31, які 19 вересня порушили повітряний простір Естонії, підтвердили отримання сигналів від італійських F-35, але проігнорували їх

Про це пише Associated Press.

Як повідомив командир Центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, російські пілоти не становили "військової загрози".

За його словами, попри те, що вони отримали повідомлення від італійських пілотів, які керували винищувачами F-35, вони, очевидно, проігнорували його і "фактично не дотрималися вказівок", що частково пояснює, чому вони так довго перебували в естонському повітряному просторі.

Читайте також: "Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО

Він додав, що наразі "потрібно ще підтвердити", чи було порушення кордону навмисним. Незалежно від цього, за його словами, російські літаки "мали знати, що вони перебувають у повітряному просторі (Естонії)".

"Чому вони цього не зробили, це питання до російських пілотів", - підкреслив Ківісельг.

  • У пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії. Уряд держави запросив консультації з Північноатлантичним альянсом за 4 статтею. 
  • НАТО скличе Північноатлантичну раду наступного тижня.
  • Згодом головне війскове відомство Естонії опублікувало карту, на який прокреслено лінію російського повітряного вторгнення, що відбулось у п'ятницю, 19 вересня 2025 року.
