Російські літаки, що вторглись в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали винищувачів НАТО, - AP

Про це пише Associated Press.

Як повідомив командир Центру військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг, російські пілоти не становили "військової загрози".

За його словами, попри те, що вони отримали повідомлення від італійських пілотів, які керували винищувачами F-35, вони, очевидно, проігнорували його і "фактично не дотрималися вказівок", що частково пояснює, чому вони так довго перебували в естонському повітряному просторі.

Він додав, що наразі "потрібно ще підтвердити", чи було порушення кордону навмисним. Незалежно від цього, за його словами, російські літаки "мали знати, що вони перебувають у повітряному просторі (Естонії)".

"Чому вони цього не зробили, це питання до російських пілотів", - підкреслив Ківісельг.