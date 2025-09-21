Міноборони Естонії показало карту з траєкторією руху російських МіГів. Експерт з Ізраїлю пояснив, чому російські винищувачі рухалися саме таким чином

Мапа з'явилися на головній фейсбук-сторінці естонського міноборони, проєкті Sõdurileht та на сайті естонського суспільного мовника ERR.

"У п'ятницю вранці російські винищувачі без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії в районі острова Вайндлоо та перебували в цьому повітряному просторі 12 хвилин. Літаки не мали планів польотів, а їхні транспондери були вимкнені", - розповідає ERR, спираючись на надану карту та пояснення до неї.

На карті показано, як літаки летіли зі сходу на захід, паралельно естонському кордону.

Як пояснити таку тракєкторію руху російських винищувачів Міг-31. Версія Ігаля Левіна

"У разі пуску по ним ракет вони відразу вийшли б з повітряного простору, і збиття (якби було вдалим) сталося б не в повітряному просторі Естонії. На це свого часу вказував Кремль, коли турки збили у 2015 році Су-24: саме перехоплення почалося в повітряному просторі Туреччини, а ось збиття вже немає, тоді, коли "сушіння" вийшло з нього. Кремль тоді тиснув саме на те, що літак знаходився тільки в повітряному просторі Сирії, тоді як турки стверджували, що перехоплення було здійснено в момент, коли він буквально на секунди заскочив до їхнього повітряного простору", - пояснює ізраїльсько-український експерт, ветеран, старший лейтенант ЦАХАЛу й виходець з Одеси Ігаль Левін.

Турецький F-16, який вів той Су-24, був готовий і пустив ракету, яка нагнала "сушку" вже тоді, коли він залишив повітряний простір Туреччини, додає експерт.

Читайте також: "Туреччина подала приклад 10 років тому". Міністерка оборони Литви та президент Чехії Павел закликали збивати літаки РФ у небі над НАТО

В естонському випадку ж, нагадаємо, російські МіГи були перехоплені та супроводжені бортами ВПС Фінляндії та Італії. Італійці знаходилися у цій частині повітряного простору Європи на чергуванні.

"Спершу (російські - ред.) літаки супроводжували винищувачі ВПС Фінляндії, після чого до них приєдналися італійські F-35, щоб вивести порушників із повітряного простору Естонії. Італійські винищувачі супроводжували російські літаки до кордону Калінінградської області", - запевнив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.