Російський фрегат, носій "калібрів", зайшов у порт Катару

Про це інформує російський Інтерфакс.

"На причалі відбулася церемонія зустрічі російського бойового корабля, у якій взяли участь представники посольства РФ у Катарі, а також офіцери військово-морських сил приймаючої сторони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фрегат пробуде в порту Катару декілька днів.

Під час виставки його зможуть відвідати учасники та гості міжнародного заходу.

Довідка. "Маршал Шапошников" - російський фрегат проєкту 1155М з керованою ракетною зброєю дальньої морської і океанської зони. Входить до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. У ході капітального ремонту у 2016 році корабель оснастили пусковими установками ракетних комплексів "Калібр", "Циркон" та "Онікс".