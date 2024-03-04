Російський фрегат, носій "калібрів", зайшов у порт Катару
У понеділок, 4 березня, російський фрегат "Маршал Шапошников", який є носієм крилатих ракет "Калібр", "Онікс" і "Циркон", прибув до катарського порту Хамад для участі в оборонній виставці
Про це інформує російський Інтерфакс.
"На причалі відбулася церемонія зустрічі російського бойового корабля, у якій взяли участь представники посольства РФ у Катарі, а також офіцери військово-морських сил приймаючої сторони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фрегат пробуде в порту Катару декілька днів.
Під час виставки його зможуть відвідати учасники та гості міжнародного заходу.
Довідка. "Маршал Шапошников" - російський фрегат проєкту 1155М з керованою ракетною зброєю дальньої морської і океанської зони. Входить до складу Тихоокеанського флоту ВМФ Росії. У ході капітального ремонту у 2016 році корабель оснастили пусковими установками ракетних комплексів "Калібр", "Циркон" та "Онікс".
- У квітні 2021 року під час перевірки озброєнь російського фрегата "Маршал Шапошников", який на той час пройшов комплексну модернізацію, крилата ракета комплексу "Калібр-НК" не зуміла вразити задану ціль.
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