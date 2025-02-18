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Російську авіабазу "Хмеймім" у Сирії атакували безпілотники

Катерина Єсікова
18 лютого, 2025 вiвторок
06:29
Світ Путін зустрічається з російськими пілотами на авіабазі Хмеймім. 11 грудня 2017

У ніч проти 18 лютого російська авіабаза "Хмеймім" у Сирії потрапила під удар безпілотників

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Про це повідомляє SyrianOSINT.

"Повідомляється про атаку безпілотників на російську авіабазу Хмеймім поблизу Джабле, на північному заході Сирії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час атаки була активна російська протиповітряна оборона, проте вона не змогла перехопити безпілотники, стверджує Visegrád 24.

Наразі офіційно невідомо, хто стоїть за атакою на авіабазу, проте ЗМІ припускають, що до цього може бути причетний Ізраїль, інші пишуть про ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам".

"Величезні вибухи після першого в історії Ізраїлю удару по російській авіабазі в Сирії. Ізраїль завдав удар по складу зброї на авіабазі "Хмеймім" через кілька хвилин після того, як іранський літак розвантажив зброю для "Хезболли", - припускає Visegrád 24.

 

Теги:
Новини
Росія
Сирія
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
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