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Оновлено

Розробляв і виробляв електроприлади, зокрема РЕБ: у Підмосковʼї горить науково-дослідний інститут "Платан"

24 червня, 2024 понедiлок
17:29
Світ пожежа у Фрязіно під Москвою

Сьогодні, 24 червня, у Фрязіно, що в Підмосков’ї, почалась пожежа на території науково-дослідного інституту "Платан". Російські ЗМІ інформують, що у будівлі перебувають люди

Зміст

Про це пише ТАСС і міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

Станом на 17:12 за київським часом площа пожежі в НДІ зросла до 4,5 тис. квадратних метрів, - повідомили оперативні служби. На місце пожежі скерували вже другий гелікоптер Ка-32 Московського авіаційного центру. 

За інформацією губернатора Московської області Андрія Воробйова, під час пожежі загинули дві особи. Також він повідомив, що двоє пожежників звернулися по медичну допомогу через отруєння продуктами горіння. Їх оглянули, загрози для їхнього життя немає. Ще одного постраждалого шпиталізували у важкому стані.

пожежа у Фрязіно під Москвою

Фото: тг-канал губернатора Московської області


Російське відомство о 15:29 поінформувало про пожежу на території науково-дослідного інституту "Платан", де РФ розробляла й виробляла електроприлади, зокрема РЕБ. Зазначається, що вогонь поширився з 5 по 8 поверхи будівлі.

ТАСС повідомляє, що наразі врятували одну людину, а 9 інших перебувають в будівлі.

пожежа у Фрязіно під Москвою

Фото: тг-канал губернатора Московської області


Водночас російське міністерство надзвичайних ситуацій о 16:30 повідомляло, що площа пожежі становить 3,5 тис. кв. км. Над її ліквідацією на той час працювали 40 одиниць техніки та 100 спеціалістів. 

Довідково. НДІ "Платан" серед іншого займається розробкою електронно-променевих приладів і напівпровідникових лазерів, а також рідкокристалічних екранів. За даними російських телеграм-каналів та російського пропагандистського агентства ТАСС, НДІ начебто вже деякий час не розміщується в будівлі, яка зайнялася, там винаймають офіси різні компанії. Втім офіційного підтвердження цієї інформації немає. Зокрема губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив про пожежу саме в будівлі НДІ "Платан".

  • 22 квітня у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі, унаслідок чого загинули троє людей.
Теги:
Росія
Війна з Росією
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