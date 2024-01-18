Розвідка Британії оцінила вплив повномасштабного вторгнення на економіку РФ та її перспективи

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1% до нової базової ставки 16%, що стало вже п'ятим підвищенням з липня 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.

За даними розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні в листопаді проти 6,7% у жовтні. Загалом інфляція на 2023 рік, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує ціль Центробанку.

"Триваюче вторгнення Росії в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки", - прогнозують у розвідці.