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Розвідка Британії оцінила вплив повномасштабного вторгнення на економіку РФ та її перспективи

18 січня, 2024 четвер
12:38
Світ окупаційна символіка

Оскільки Росія нарощує витрати на оборону шляхом інших сфер, ризик перегріву російської економіки залишається ймовірним

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що центральний банк Росії підвищив відсоткову ставку на 1% до нової базової ставки 16%, що стало вже п'ятим підвищенням з липня 2023 року, коли базову ставку встановили на рівні 6,5%.

За даними розвідки, інфляція в Росії продовжувала прискорюватися наприкінці 2023 року, піднявшись до 7,5% у річному обчисленні в листопаді проти 6,7% у жовтні. Загалом інфляція на 2023 рік, за оцінками російської статистичної служби, становитиме 7,4%, що майже вдвічі перевищує ціль Центробанку.

"Триваюче вторгнення Росії в Україну з високою ймовірністю негативно вплине на перспективи російської економіки", - прогнозують у розвідці.

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Росія
Війна з Росією
Велика Британiя
Економіка
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