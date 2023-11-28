Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Говорячи про бюджет РФ, ми повинні розуміти, що Росія - це країна брехні. Тобто ніколи й нічого справедливого і правильного там не говорять. Окрім цих відкритих статей, про які сьогодні всі говорять, є купа закритих, які не обліковуються, і не враховуються. Ми можемо сказати, що там ще на ...надцять відсотків видатків більше. Це цинічно, але це справді добре. Тому що російська економіка підірветься від такого тягаря, враховуючи шалену корупцію у РФ. Ми вже бачили танки, які закривалися коробками з-під яєць. Чим більше буде вкрадено того, що йде формально на озброєння й російську армію, тим швидше російська економіка почне падати, і падати вже остаточно", - наголосив Огризко.

За словами дипломата, поступово, але кільце навколо російської економічної горлянки стискається, перспектив у економіки РФ немає.

"Зараз економіка РФ тримається завдяки тому, що намагається переорієнтуватися на Схід - Китай, Індію. Але з Індією у росіян проблеми, а Китай вимагає таких умов, які Росії, за таких видатків на війну, просто будуть не під силу. Нарешті американці переходять до того, що будуть карати за нафту, яка є дорожчою, ніж 60 доларів за барель. Поступово, але кільце навколо російської економічної горлянки стискається. Відтак, перспектив у економіки Росії немає. Як тільки завалиться російська економіка, то завалиться російська політична надбудова. Ці шалені видатки - це повторення того, що було в СРСР", - підкреслив Огризко.

Документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.

Російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ.



