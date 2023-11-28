Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію
Ексклюзив

Економіка РФ підірветься від такого тягаря: Огризко про бюджет, який підписав Путін щодо витрат на армію

28 листопада, 2023 вiвторок
21:42
Війна з Росією Володимир Путін

Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко прокоментував рекордне зростання витрат на армію РФ, яке затвердив Путін

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Говорячи про бюджет РФ, ми повинні розуміти, що Росія - це країна брехні. Тобто ніколи й нічого справедливого і правильного там не говорять. Окрім цих відкритих статей, про які сьогодні всі говорять, є купа закритих, які не обліковуються, і не враховуються. Ми можемо сказати, що там ще на ...надцять відсотків видатків більше. Це цинічно, але це справді добре. Тому що російська економіка підірветься від такого тягаря, враховуючи шалену корупцію у РФ. Ми вже бачили танки, які закривалися коробками з-під яєць. Чим більше буде вкрадено того, що йде формально на озброєння й російську армію, тим швидше російська економіка почне падати, і падати вже остаточно", - наголосив Огризко.

За словами дипломата, поступово, але кільце навколо російської економічної горлянки стискається, перспектив у економіки РФ немає.

"Зараз економіка РФ тримається завдяки тому, що намагається переорієнтуватися на Схід - Китай, Індію. Але з Індією у росіян проблеми, а Китай вимагає таких умов, які Росії, за таких видатків на війну, просто будуть не під силу. Нарешті американці переходять до того, що будуть карати за нафту, яка є дорожчою, ніж 60 доларів за барель. Поступово, але кільце навколо російської економічної горлянки стискається. Відтак, перспектив у економіки Росії немає. Як тільки завалиться російська економіка, то завалиться російська політична надбудова. Ці шалені видатки - це повторення того, що було в СРСР", - підкреслив Огризко.

  • Документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
  • Російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ. 


 

Відео
Новини
Економіка
Росія
Китай
бюджет
Володимир Путін
Індія
російська армія
санкції проти Росії
Військові новини
санкції ЄС проти Росії
втрати окупантів
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
27 листопада, 2023 понедiлок
Операція ГУР МО щодо заводу РФ з виробництва ракет Х-59 була вдалою. Колонка Сергія Згурця
Карта. Донбас_2211
27 листопада, 2023 понедiлок
Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА
Кривий Ріг
28 листопада, 2023 вiвторок
Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
22:40
Ексклюзив
на фото Мар'яна Безугла
Це цілеспрямована атака на Залужного: нардепка Савчук щодо допису Безуглої про відставку головкома
22:27
повістка
"Паливо на АЗС за військовими квитками": росіяни запустили нову масштабну ІПСО
22:12
Оновлено
сирена
Росіяни запустили "шахеди": ППО працювала в Київській області
22:08
Іспанія
Іспанія підтримала початок переговорів України про вступ до ЄС
21:55
Інтерв’ю
Микола Княжицький
Розблокування кордону в інтересах і України, і Польщі, - Княжицький про наслідки блокади для стосунків між державами та вплив на українську обороноздатність
21:45
Оновлено
Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 28 листопада
21:41
Олександр Зубков (ліворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" обіграв "Антверпен" у надважливому матчі Ліги чемпіонів
21:38
Данило Сікан (праворуч), Шахтар - Антверпен
"Шахтар" - "Антверпен" 1:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:32
Міністерство оборони
Міноборони та ЗСУ запровадили ще низку стандартів НАТО
21:29
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Погода не є тим чинником, який головно впливає на темп бойових дій. Колонка Сергія Згурця
21:08
Володимир Зеленський
Посилення фортифікацій, тактика ППО, доповіді про фронт: Зеленський підсумував засідання Ставки
20:40
ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА, - Кулеба
20:00
OPINION
Ольга Духнич
Спокуса "фашизмом"
19:56
Ігор Коломойський, суд
Апеляційна палата ВАКС закрила всі провадження у справі НАБУ щодо Коломойського, – Центр протидії корупції
19:38
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
ППО збила розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР". Ситуація на фронті - зведення Генштабу
19:04
Оновлено
Україна планує повернути населеним пунктам у Криму історичні назви кримськотатарською мовою. Реакція окупантів
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 643-го дня війни: у Маріуполі партизани ліквідовують окупантів, а в окупованому Токмаку прогриміли вибухи
18:51
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні перемир'я: кількох військових ЦАХАЛ поранено
18:47
прапор України
Прикордонники підняли прапор України на кордоні з РФ у Харківській області
18:39
Система Катюша
Спецпрограма "Катюша" та списки неблагонадійних. Українські хакери показали, як влаштована машина військової пропаганди в РФ
18:24
Андрій Єрмак
"Зелений кардинал": видання Politico включило Єрмака в п'ятірку найвпливовіших людей Європи
18:06
OPINION
Володимир Горбач
Як у Зеленського взялися рятувати президента від Залужного
17:59
Ексклюзив
РЕБ в Севастополі
Defense Express: росіяни настільки потужно прикрили бухту Севастополя РЕБом, що засліпили супутники з космосу
17:59
Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал
"Лунін не повинен думати, що завтрашня гра буде для нього останньою": Анчелотті змінив риторику стосовно українця
17:51
Росія ДНР ЛНР окуповані території
Дві області РФ заявили про утворення співдружності "Донбас" із терористичними "ЛНР" і "ДНР"
17:33
Окупанти вдарили по Сумщині: є загиблі й поранені, від отриманих травм померла дитина
17:17
Ексклюзив
Маріуполь
Навіть природа каже окупантам "Геть з Маріуполя!": депутат міськради про наслідки негоди в місті
17:12
фейкові новини, fake news
Група анонімних телеграм-каналів розгорнула кампанію фейків проти ІМІ та "Детектор медіа", - заява
17:07
Єгор Ярмолюк, Брентфорд, АПЛ
Український футболіст у 19 років встановив історичне досягнення в АПЛ
17:00
на фото Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про держбюджет-2024: основні положення
16:48
Фінляндія, кордон
Фінляндія закриває кордон з Росією на 2 тижні через зростання кількості мігрантів
16:47
Українські вчені відкрили новий вид п'явок, предки яких мігрували з Антарктики в Арктику і назад
16:43
естонія Латвія Литва ОБСЄ Росія Сергій Лавров
Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в засіданні ОБСЄ за участю Лаврова
16:43
Ексклюзив
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
На Мелітопольському напрямку ворог влаштовує пастки ЗСУ, - боєць "Легіону Свободи"
16:30
"Шахтар" U-19
"Шахтар" впевнено обіграв "Антверпен" у юнацькій Лізі УЄФА
16:22
Кремінь Тарас
Законопроєкт про права нацменшин погіршить функціонування української мови в деяких сферах, – Кремінь
16:20
хакер
За підтримки Європолу в Україні ліквідували злочинну мережу кібервимагачів: постраждали люди в 71 країні
16:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Партнери схиляють Київ до переговорів з РФ, дбаючи про "вигідну позицію"
15:56
Єврокомісія погодила санкції щодо алмазів з РФ, - AFP
15:55
відключення електроенергії
За температури -8 і нижче можливі вимкнення світла в пікові години, – Центр досліджень енергетики
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV