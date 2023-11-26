Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною
Правитель Росії Володимир Путін у вівторок, 28 листопада 2023 року, виступить у Кремлі з промовою на тему облаштування "русского міра після перемоги"
Про це передає російський пропагандистський "Перший канал", агенція ТАСС та сайт організації "Всесвітній російський народний собор", на з'їзді якої й відбудеться цей виступ.
"І ми всі чекаємо, що на цьому "соборі" будуть сказані важливі слова про те, яким буде світ (в оригіналі - "мір") після перемоги. Ми розуміємо, що зараз перемога - головна мета. А ось як виглядатиме наш "русскій мір" після перемоги - ми сподіваємося, що дізнаємось на "соборі", - сказав у етері "Першого каналу" наближений до РПЦ російський олігарх Костянтин Малофеєв, який був одним зі спонсорів вторгнення РФ в Україні ще у 2014-2015 роках.
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Своєю чергою ТАСС наголошує на "дуже важливому" характері виступу Путіна на зустрічі під егідою "Всесвітнього російського народного собору".
Згідно з інформацією на офіційному сайті ВРНС, за фінансової підтримки Президентського фонду культурних ініціатив "собор" проводитиметься два дні: 27 листопада - у московському Храмі Христа Спасителя, 28 листопада - у Кремлівському палаці, де головуватиме предстоятель Російської православної церкви Кіріл (Гундяєв).
Співголовами ідеологічної секції "собору" названо ідеолога рашизму, філософа Олександра Дугіна та колаборанта, керівника російської окупаційної влади в окремих районах Донеччини, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.
За оцінкою Дугіна, "у Кремлі відбудеться Земський Собор, який змінить долі Росії та світу радикально".
Також запрошено відомих російських пропагандистів й очільників РПЦ.
- За інформацією української військової розвідки ГУР, поширені російським опозиціонером, професором Валерієм Солов'єм заяви про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна наразі не мають підтверджень. Водночас українським розвідникам відомо, що Кремль активно використовує щонайменше трьох двійників.
- При цьому Соловей та автори анонімного ТГ-каналу General SVR стверджують, що після нібито смерті Путіна єдиним двійником керує "сірий кардинал" Кремля, секретар російського Радбезу, ексголова ФСБ генерал Микола Патрушев. Патрушев, за твердженням цих джерел, ще більше схильний до військового протистояння з Україною, ніж сам Путін.
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