Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною

Про це передає російський пропагандистський "Перший канал", агенція ТАСС та сайт організації "Всесвітній російський народний собор", на з'їзді якої й відбудеться цей виступ.

"І ми всі чекаємо, що на цьому "соборі" будуть сказані важливі слова про те, яким буде світ (в оригіналі - "мір") після перемоги. Ми розуміємо, що зараз перемога - головна мета. А ось як виглядатиме наш "русскій мір" після перемоги - ми сподіваємося, що дізнаємось на "соборі", - сказав у етері "Першого каналу" наближений до РПЦ російський олігарх Костянтин Малофеєв, який був одним зі спонсорів вторгнення РФ в Україні ще у 2014-2015 роках.

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Своєю чергою ТАСС наголошує на "дуже важливому" характері виступу Путіна на зустрічі під егідою "Всесвітнього російського народного собору".

Згідно з інформацією на офіційному сайті ВРНС, за фінансової підтримки Президентського фонду культурних ініціатив "собор" проводитиметься два дні: 27 листопада - у московському Храмі Христа Спасителя, 28 листопада - у Кремлівському палаці, де головуватиме предстоятель Російської православної церкви Кіріл (Гундяєв).

Співголовами ідеологічної секції "собору" названо ідеолога рашизму, філософа Олександра Дугіна та колаборанта, керівника російської окупаційної влади в окремих районах Донеччини, ватажка терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.

За оцінкою Дугіна, "у Кремлі відбудеться Земський Собор, який змінить долі Росії та світу радикально".

Також запрошено відомих російських пропагандистів й очільників РПЦ.