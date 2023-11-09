В українській розвідці назвали кількість двійників, яких має Путін
Чутки про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна наразі не мають підтверджень. Водночас відомо, що він має щонайменше трьох двійників
Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов.
Відповідаючи на запитання щодо можливої наявності в Путіна двійників, Юсов сказав: "Це не ймовірність, це – факт. Стосовно інформації з анонімних Telegram-каналів, що він помер, на жаль, ця новина остаточно не підтвердилася. Але щодо двійників - так, така технологія в Кремлі використовується".
На запитання про те, скільки двійників може мати Путін, представник ГУР відповів: "Можуть бути варіанти, але про трьох можемо говорити".
За словами Юсова, ця технологія Кремля свідчить про те, що російський режим нестійкий.
"Це означає для режиму в цілому не лише для України, а для сприйняття у світі, що цей режим не стійкий. Що йдеться не про якогось сильного, впливового, впевненого у собі політика, а власне, про технологію - такий собі образ "Великого брата", який дивиться на тебе", - сказав представник ГУР.
Також він зазначив, що режим у РФ – це картковий будинок, який тримається на образі Путіна як диктатора, і в Кремлі дуже бояться, аби ця конструкція не завалилася.
- У жовтні минулого року очільник ГУР Кирило Буданов розповідав, що двійників президента РФ Путіна видають зріст, жестикуляція та мочки вух.
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