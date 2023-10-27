Якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так, – Данілов

Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу".

"Рано чи пізно кожна людина відправляється на той світ. І Путін також... Щодо його стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я, він ніколи не був здоровим. А питання, коли Господь забере його до себе, це питання часу", – відповів Данілов на прохання прокоментувати чутки про нібито серцевий напад у Путіна.

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За словами секретаря РНБО, смерть Путіна нічого не змінить у головах росіян, вони й надалі ненавидітимуть українців.

"Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм із дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це", - сказав Данілов.

Він нагадав, що у 2008 році, коли РФ напала на Грузію, 80-85% росіян негативно ставилися до грузинів, хоча не мали на це приводів.

"Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так", - резюмував Данілов.