Чому нас змушують повірити у "серцевий напад" Путіна?
Це взагалі дуже підступна технологія: змусити українців (і не тільки) вірити, що от скоро-скоро здохне Путін — і все, одразу настане перемога
І саме через підступність я на 99,9% впевнений, що звідси стирчать вуха Кремля і ФСБ. Обґрунтовую.
1. Українців змушують забути про тяжку роботу ЗСУ і спецслужб, забути про не менш складну працю їх всіх в тилу, щоб втримати економіку і державу на плаву. Змушують забути про величезні зусилля і витрати союзників. І сподіватись виключно на диво: все негайно стане чудово, варто тільки прикопати одного бридкого карлика. Вважаєте, це нормально і продуктивно — сподіватись не на себе, не на ЗСУ, не на союзників, не на економіку, а на одну випадкову малоймовірну подію, котра від нас ніяк не залежить?
2. Це за фактом та ж теза, що її ФСБ транслює через "Раша Тудей", "Спутнік", "хороших русскіх", "переслідуваних втікачів з Росії" з лютого 2022: "винний тільки Путін, більше ніхто". Ну а як винуватити росіян, якщо все стане добре без одного Путіна?
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Але замовник нападу — не злобний виродок Путін. Росія намагається нас знищити вже понад 300 років — Путіна тоді й в проєкті не було. Що 2003-го (Тузла — ще не забули? А тоді був третій рік першої каденції Путіна), що 2014-го, що 2022-го Путін просто виконав замовлення мінімум 80% росіян — котрі чекали "щоб врешті взялись за цих бандерівців і покарали за нахабство жити краще" та зараз схвалюють війну.
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Ну, і ще момент: вже всі переконались, що Путін має запас двійників. І це нормально не лише для диктаторів, але і загалом для політичних лідерів держав в складних обставинах. Тобто, я навіть припускаю, що дійсно був виклик лікарів на "серцевий напад в Путіна", просто репліку обрізали з повного варіанту "серцевий напад в Путіна №*". Загалу не назвали номера чи позивного вахтового Путіна, в якого стався напад.
Про автора. Олексій Голобуцький, політолог
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