"Їх видає зріст, жести й мочки вух": Буданов розповів про особливості двійників Путіна

Про це інформує начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов виданню "Daily Mail".

Керівник воєнної розвідки України розповів, що в раніше вже виявляв двійників російського президента Путіна, які замінювали його спочатку лише в особливих випадках, утім нині це звичайна практика.

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з’являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони всі робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це їхній зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони унікальні для кожної людини", – зазначив Буданов.

На цю заяву відреагував представник Кремля Пєсков в російських пропагандистських інформагентствах.



"Як можна це прокоментувати? Як нісенітниця!" - заявив Пєсков.

Повідомляється, що у 2020 році Путін розповідав про ідею створення двійників ще на початку 2000-х років, утім той відмовився від неї.

У серпні Буданов говорив, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна — абсолютно відкрите.

2 жовтня очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що особисто знає про трьох двійників президента РФ Володимира Путіна.

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