Буданов розповів про двійників Путіна
Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вважає, що питання, хто сьогодні виконує роль умовного Путіна — абсолютно відкрите
Про це Кирило Буданов заявив у відео, яке транслювалося в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Путіна справді можуть замінювати двійники, — вважає Буданов. "Картинка, скажімо так, вуха, різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", - зауважує розвідник.
Буданов вважає, що диктатор може дійсно уникати появи на публіці. Замість нього це можуть робити його двійники. "Різних Путіних" помічають ось уже багато років.
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Різні риси обличчя, мочки вух, підборіддя, різна форма голови й навіть різна лінія росту волосся. "У них різні звички, різні манери, різна хода, іноді навіть різний зріст, якщо добре придивитися", - зазначив Буданов.
"Це колективний Путін — максимально правильне формулювання... Хто сьогодні виконує роль умовного Путіна - це питання абсолютно відкрите", - вважає Буданов.
- 2 серпня у розвідці розповіли, чому Путін вирішив напасти на Україну 24 лютого.
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