Про це Скібіцький розповів у інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, в тилу ворога діє українська агентурна мережа. Саме вона повідомила, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну спочатку планувалося на 15 лютого, проте Володимир Путін особисто наказав перенести його на 24 лютого, адже хотів, щоб він збігався з датою вторгнення у Крим у 2014 році.

Скібіцький зазначив, що ще у 2015 році перед очолюваним ним відділом було поставлено завдання проникнути до центрів ухвалення рішень РФ і воно було успішно виконане.

"Українцям дуже легко працювати з противником, тому що у нас була одна і та ж мова, один і той же зовнішній вигляд і донедавна один і той же менталітет, і раніше ми були однією країною. Багато українців жили чи живуть у Росії та зробили там дуже хорошу державну кар'єру. У Росії багато українців на керівних посадах", - сказав Скібіцький.

Він запевнив, що українська агентура у РФ має сильне прикриття, оскільки там ведеться дуже інтенсивна контррозвідувальна робота.

25 травня начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення про повномасштабну агресію проти України лише 23 лютого.

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